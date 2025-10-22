Apple के लेटेस्ट MacBook Pro और iPad Pro की सेल शुरू, चेक करें कीमत और स्पेशल ऑफर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने पिछले हफ्ते 14-inch MacBook Pro (2025) और iPad Pro को लेटेस्ट M5 चिपसेट के साथ लॉन्च किया था। एपल के ये दोनों प्रोडक्ट अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गए हैं। कंपनी का दावा है कि उसका लेटेस्ट लैपटॉप का एआई पिछली बार के मुकाबले 3.5 गुना बेहतर है। इसके साथ ही इसकी ग्राफिक्स परफॉर्मेंस भी 1.6 टाइम्स बेटर है। इस लैपटॉप के साथ कंपनी 13 इंच डिस्प्ले साइज वाला फ्लैगशिप टैबलेट भी पेश किया है। यहां हम आपको इन दोनों की कीमत और ऑफर डिटेल्स के बारे में बता रहे हैं।

MacBook Pro 14-inch (2025) की कीमत MacBook Pro 14-inch (2025) को भारत में 1,69,900 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है। इस लैपटॉप का बेस वेरिएंट 16GB की रैम और 512GB की स्टोरेज के साथ पेश किया गया है। एपल ने इसका 1 टीबी वेरिएंट को भारत में 1,89,900 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। अगर आप हाई-एंड कॉन्फीग्रेशन वाला लैपटॉप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 24GB रैम और 1TB स्टोरेज वाले लैपटॉप को कंपनी ने 2,09,900 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। इतना ही नहीं बॉयर्स रैम को 32जीबी तक और स्टोरेज को 4टीबी तक कस्टमाइज करवा सकते हैं।

MacBook Pro 14-inch (2025) को दो कलर ऑप्शन - सिल्वर और स्पेस ब्लैक में एपल के रिटेल स्टोर और दूसरे रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है। ऑफर की बात करें तो कंपनी सलेक्टेड मैक मॉडल पर चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर 10000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहा है। यह ऑफर ईएमआई और नो-कॉस्ट ईएमआई ट्रांसजैक्शन के लिए उपलब्ध है।

iPad Pro (M5) की कीमत Apple के लेटेस्ट M5 चिपसेट वाले iPad Pro को भारत में 99,990 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। यह कीमत 11 इंच वाले Wi-Fi कनेक्टिविटी मॉडल की है, जिसमें 256जीबी स्टोरेज मिलती है। इसी का Wi-Fi+Cellular मॉडल की कीमत 1,19,900 रुपये है। इसके साथ ही 13 इंच वाले Wi-Fi मॉडल की कीमत 1,29,900 रुपये और Wi-Fi+Cellular वेरिएंट की कीमत 1,49,900 रुपये है।

एपल का कहना है कि यूजर्स टैबलेट की स्टोरेज को बढ़ाकर 2TB तक कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी M5 चिप वाले iPad Pro टैबलेट के 1TB और 2TB स्टोरेज वाले टैबलेट में नैनो-टेक्स्चर डिस्प्ले का ऑप्शन भी दे रहे हैं।