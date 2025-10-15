Apple M5 MacBook Pro इस हफ्ते हो सकता है लॉन्च, जानें इस बार नए लैपटॉप में क्या-क्या खास
Apple इस हफ्ते एम5 चिपसेट के साथ नया मैकबुक प्रो लॉन्च कर सकता है। नए लैपटॉप में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए एम5 चिपसेट, मिनी-एलईडी डिस्प्ले और डिजाइन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है कि इसमें बेहतर वेबकैम, अधिक रैम और तेज़ चार्जिंग जैसे फीचर्स भी होंगे। यह लैपटॉप स्पीड और बैटरी लाइफ में सुधार करेगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने ऑफिशियल तौर पर कन्फर्म कर दी है कि जल्द ही नेक्स्ट Gen M5 चिप से लैस एक नया MacBook Pro लॉन्च होने वाला है। Apple के मार्केटिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ग्रेग जोस्वियाक ने इस बात की पुष्टि कर दी है। X पर शेयर किए गए एक टीजर वीडियो में इसकी पहली झलक देखने को मिल रही है। हालांकि इस छोटी क्लिप में बस इतना लिखा है कि 'Mmmmm… something powerful is coming' यानी कुछ दमदार आ रहा है। इससे ये कन्फर्म हो गया है कि अगला MacBook Pro लॉन्च होने वाला है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...
M5 MacBook Pro कब होगा लॉन्च?
शेयर किए गए टीजर में लैपटॉप का ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, जो MacBook Air और iPhone Air जैसे नए ब्लू कलर जैसा लग रहा है, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, वो इसका साइज है। बता दें कि ये नया टीजर वीडियो Apple के रेगुलर अक्टूबर प्रोडक्ट्स के रिफ्रेश के बारे में हफ्तों से चल रहे लक्स के बाद सामने आया है, जिसमें आमतौर पर नए Mac और iPad लॉन्च किए जाते हैं। वहीं, M5 MacBook Pro इसी हफ्ते लॉन्च होने की उम्मीद है।
M5 MacBook Pro में क्या-क्या होगा खास?
सबसे बड़े अपग्रेड की बात करें तो इस बार MacBook Pro में नेक्स्ट GEN M5 चिप देखने को मिल सकता है, जो मौजूदा M4 चिप की जगह लेगा। M5 चिप को TSMC की 3-नैनोमीटर पर बनाया गया है, जो बेहतर स्पीड ऑफर करेगा। इतना ही नहीं हाल ही में नए iPad को भी टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है जिसमें लेटेस्ट M5 चिप देखने को मिल रही है जो M4 की तुलना में 12 प्रतिशत फास्ट मल्टी-कोर CPU परफॉर्मेंस और 36 प्रतिशत फास्ट GPU परफॉर्मेंस दे रहा है।
Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC— Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025
हालांकि M5 चिप के iPad में 9-कोर CPU था, लेकिन MacBook Pro में इस बार 10 कोर CPU देखने को मिल सकता है, ठीक उसी तरह जैसे वर्तमान में बिक्री पर मौजूद M4 मॉडल में देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि MacBook Pro पर और भी बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर मल्टीटास्किंग होगी।
वहीं, डिजाइन के मामले में कोई बड़े बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार नया वाला M5 MacBook Pro पिछले वाले M4 जैसा ही दिखेगा। हालांकि इस बार नए कलर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं।
