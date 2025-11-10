Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    iPhone बिना नेटवर्क के भी चलेगा, Apple ला रहा है ये सैटेलाइट बेस्ड फीचर्स

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:34 PM (IST)

    एप्पल अपने iPhones के लिए नए सैटेलाइट-आधारित फीचर्स लाने की तैयारी में है, जिससे यूजर्स नेटवर्क न होने पर भी Maps और Messages का उपयोग कर पाएंगे। इसका उद्देश्य आईफोन को ऐसे क्षेत्रों में भी काम करने योग्य बनाना है जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जैसे पहाड़ी इलाके या दूरदराज के गांव। कंपनी पहले से ही इमरजेंसी SOS और रोडसाइड असिस्टेंस जैसे सैटेलाइट फीचर्स दे रही है, और अब रोजमर्रा के टूल्स को भी ऑफलाइन काम करने की सुविधा देगी। एप्पल का सैटेलाइट कनेक्टिविटी ग्रुप Globalstar के साथ मिलकर इस पर काम कर रहा है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple जल्द ही एक बार फिर अपने iPhones के लिए नए सैटेलाइट-बेस्ड फीचर लाने की तैयारी में है। जी हां, इस बार तो कंपनी कुछ नेक्स्ट लेवल करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इन फीचर्स की मदद से यूजर्स नेटवर्क न होने पर भी Maps और Messages कर पाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bloomberg ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि कंपनी का मकसद iPhone को ऐसे हालात में भी काम करने योग्य बनाना है, जब मोबाइल नेटवर्क न हों। इन फीचर्स की मदद से आपको पहाड़ी इलाकों, जंगलों या दूरदराज के गांवों में भी कनेक्टिविटी मिलेगी। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    ऑफलाइन Maps और चैट का सपोर्ट

    बता दें कि कुछ देशों में Apple पहले से ही इमरजेंसी SOS सैटेलाइट फीचर ऑफर कर रहा है, जो 2022 में iPhone 14 के साथ पेश किए गए थे। ये फीचर बिना नेटवर्क के भी यूजर्स को रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने की सुविधा देते हैं। इसके कुछ वक्त बाद कंपनी ने Roadside Assistance फीचर भी शामिल किया, जिससे ड्राइवर्स को खराब नेटवर्क वाले एरिया में मदद मिल सके।

    अब Apple इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है और Maps और Messages को भी सैटेलाइट के जरिए यूज करने की सुविधा देने जा रहा है ताकि रोजमर्रा के टूल्स ऑफलाइन भी काम करें।

    कैसे काम करेगा ये नया सिस्टम?

    रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि इन दिनों Apple का Satellite Connectivity Group नाम का इंटरनल डिवीजन इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा है। ये टीम Globalstar नाम की सैटेलाइट ऑपरेटर के साथ मिलकर खास टेक्नोलॉजी तैयार कर रही है, जो फिलहाल Apple के SOS फीचर को पावर दे रहा है। एप्पल Globalstar के नेटवर्क को भी और बेहतर करने के लिए इसमें लगातार इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है ताकि आने वाले फीचर्स को सपोर्ट मिले।

    यह भी पढ़ें- iPhone Fold में मिल सकता है अंडर-डिस्प्ले वाला कैमरा, जानें और क्या-क्या होगा खास?