iPhone बिना नेटवर्क के भी चलेगा, Apple ला रहा है ये सैटेलाइट बेस्ड फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple जल्द ही एक बार फिर अपने iPhones के लिए नए सैटेलाइट-बेस्ड फीचर लाने की तैयारी में है। जी हां, इस बार तो कंपनी कुछ नेक्स्ट लेवल करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इन फीचर्स की मदद से यूजर्स नेटवर्क न होने पर भी Maps और Messages कर पाएंगे।

Bloomberg ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि कंपनी का मकसद iPhone को ऐसे हालात में भी काम करने योग्य बनाना है, जब मोबाइल नेटवर्क न हों। इन फीचर्स की मदद से आपको पहाड़ी इलाकों, जंगलों या दूरदराज के गांवों में भी कनेक्टिविटी मिलेगी। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

ऑफलाइन Maps और चैट का सपोर्ट बता दें कि कुछ देशों में Apple पहले से ही इमरजेंसी SOS सैटेलाइट फीचर ऑफर कर रहा है, जो 2022 में iPhone 14 के साथ पेश किए गए थे। ये फीचर बिना नेटवर्क के भी यूजर्स को रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने की सुविधा देते हैं। इसके कुछ वक्त बाद कंपनी ने Roadside Assistance फीचर भी शामिल किया, जिससे ड्राइवर्स को खराब नेटवर्क वाले एरिया में मदद मिल सके।