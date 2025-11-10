Language
    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:43 AM (IST)

    एप्पल जल्द ही आईफोन फोल्ड लॉन्च कर सकता है, जिसमें 24MP का अंडर-डिस्प्ले कैमरा होने की संभावना है। पहले भी खबरें थीं कि एप्पल फोल्डेबल फोन में यह तकनीक इस्तेमाल करेगा। हालांकि, वर्तमान में कई एंड्रॉइड डिवाइस में यह तकनीक मौजूद है, लेकिन उनमें कैमरे का रिज़ॉल्यूशन कम है। आईफोन फोल्ड में बेहतर इमेज क्वालिटी के लिए 6 प्लास्टिक लेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं।

    iPhone Fold में मिल सकता है अंडर-डिस्प्ले वाला कैमरा, जानें और क्या-क्या होगा खास? 


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल जल्द ही iPhone Fold लॉन्च कर सकता है जो अभी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। इस डिवाइस को लेकर अब तक कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं जिसमें फोन के डिजाइन से लेकर कई फीचर्स के बारे में बताया गया है। अब MacRumors की हालिया रिपोर्ट में JP Morgan की इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट देखने से पता चला है कि ये डिवाइस इंडस्ट्री का पहला 24MP अंडर-डिस्प्ले कैमरा ऑफर कर सकता है। इससे पहले भी कई ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं जिसमें बताया गया था कि एप्पल Apple आने वाले फोल्डेबल फोन में अंडर-डिस्प्ले कैमरा इस्तेमाल करेगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    Apple iPhone Fold में और क्या-क्या होगा खास?

    बता दें कि अब तक अंडर-डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी कई Android डिवाइस में देखने को मिली है, लेकिन उनमें ज्यादातर कम रेजोल्यूशन वाले कैमरा का ही इस्तेमाल किया गया था, जिससे इमेज क्वालिटी काफी खराब देखने को मिलती थी।

    कुछ फोन्स में तो 4MP से लेकर सिर्फ 8MP के कैमरा देखने को मिले। हालांकि अब एप्पल पहली बार बेहतर अंडर-डिस्प्ले वाला कैमरा अपने फोल्ड फोन में दे सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि Apple iPhone Fold के फ्रंट कैमरे में 6 प्लास्टिक लेंस एलिमेंट भी देखने को मिलेंगे।

    काफी एडवांस होगा कैमरा

    रिपोर्ट्स को देख कर अंदाजा लगाया जा रहा है कि अंडर-डिस्प्ले कैमरा काफी एडवांस होने वाला है। रिपोर्ट्स से ऐसा लग रहा है कि Apple ने लाइट ट्रांसमिशन और इमेज क्वालिटी को बेहतर बनाने में एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस कैमरा को फिट करने के लिए कंपनी फोन से कुछ चीजें हटा भी सकती है।

    डिवाइस को कॉम्पैक्ट रखने के लिए इससे OIS और LiDAR को हटाया जा सकता है। इसके अलावा iPhone Fold में फोल्ड और अनफोल्ड होने पर दोनों जगह डुअल-लेंस कैमरा देखने को मिल सकता है।

