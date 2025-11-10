iPhone Fold में मिल सकता है अंडर-डिस्प्ले वाला कैमरा, जानें और क्या-क्या होगा खास? 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल जल्द ही iPhone Fold लॉन्च कर सकता है जो अभी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। इस डिवाइस को लेकर अब तक कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं जिसमें फोन के डिजाइन से लेकर कई फीचर्स के बारे में बताया गया है। अब MacRumors की हालिया रिपोर्ट में JP Morgan की इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट देखने से पता चला है कि ये डिवाइस इंडस्ट्री का पहला 24MP अंडर-डिस्प्ले कैमरा ऑफर कर सकता है। इससे पहले भी कई ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं जिसमें बताया गया था कि एप्पल Apple आने वाले फोल्डेबल फोन में अंडर-डिस्प्ले कैमरा इस्तेमाल करेगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

Apple iPhone Fold में और क्या-क्या होगा खास? बता दें कि अब तक अंडर-डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी कई Android डिवाइस में देखने को मिली है, लेकिन उनमें ज्यादातर कम रेजोल्यूशन वाले कैमरा का ही इस्तेमाल किया गया था, जिससे इमेज क्वालिटी काफी खराब देखने को मिलती थी।

कुछ फोन्स में तो 4MP से लेकर सिर्फ 8MP के कैमरा देखने को मिले। हालांकि अब एप्पल पहली बार बेहतर अंडर-डिस्प्ले वाला कैमरा अपने फोल्ड फोन में दे सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि Apple iPhone Fold के फ्रंट कैमरे में 6 प्लास्टिक लेंस एलिमेंट भी देखने को मिलेंगे।