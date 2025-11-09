नए वाले सबसे पतले iPhone Air पर बड़ा डिस्काउंट, देखें कहां मिल रही है डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने सितंबर महीने की शुरुआत में अपनी नई iPhone 17 सीरीज लॉन्च की थी। इस बार, इस सीरीज में अब तक का सबसे पतला iPhone भी लॉन्च हुआ, जिसे कंपनी ने iPhone Air के नाम से पेश किया। वहीं अब सबसे पतले iPhone पर डिस्काउंट ऑफर मिलने शुरू हो गए हैं। जी हां, आप विजय सेल्स से इस डिवाइस पर ₹10,000 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। हालांकि, फोन पर कोई फ्लैट डिस्काउंट नहीं है, यह डिस्काउंट सिर्फ बैंक ऑफर्स के साथ ही मिल रहा है। आइए इस शानदार डील के बारे में और जानें...

iPhone Air पर डिस्काउंट ऑफर इस बार Apple ने यह नया iPhone Air 1,19,900 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि पिछले साल प्रो मॉडल इसी कीमत पर मिल रहे थे, लेकिन इस बार कंपनी ने अपना अब तक का सबसे पतला iPhone पेश किया है। फिलहाल फोन पर कोई फ्लैट डिस्काउंट नहीं है, लेकिन कंपनी कुछ शानदार बैंक ऑफर दे रही है।

अगर आपके पास ICICI बैंक या SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आपको ₹4,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा, अगर आपके पास IDFC First बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप फोन EMI पर खरीदते हैं, तो आपको ₹10,000 तक का डिस्काउंट मिल सकता है, जो इस डील को और भी आकर्षक बनाता है।

इसके अलावा, कुछ और बैंक कार्ड ऑफर भी उपलब्ध हैं, जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड से EMI ऑप्शन पर ₹7,500 तक का डिस्काउंट और यस बैंक क्रेडिट कार्ड से EMI ऑप्शन पर ₹2,500 का डिस्काउंट मिल सकता है। इस तरह, आप फोन पर ₹4,000 से ₹10,000 तक बचा सकते हैं।