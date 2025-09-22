iPhone Air: कितना मजबूत है सबसे पतला आईफोन, बेंड करने के लिए कितनी लगानी होगी ताकत?

एपल ने हाल ही में iPhone 17 सीरीज के साथ सबसे स्लिम iPhone Air लॉन्च किया जिसे कंपनी ने सबसे ड्यूरेबल डिवाइस बताया है। YouTuber JerryRigEverything ने इस दावे को परखा। टेस्ट में फोन की डिस्प्ले पर कोई डैमेज नहीं मिला लेकिन टाइटेनियम फ्रेम पर स्क्रैच आए। iPhone Air को हाथ से बेंड करना मुश्किल था। इसके लिए उन्हें मशीन का सहारा लेना पड़ा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने कुछ दिनों पहले ही iPhone 17 सीरीज के लॉन्च किया है। इसके साथ कंपनी ने अपने अब तक का सबसे स्लिम iPhone Air को भी लॉन्च किया है। एपल ने लॉन्च इवेंट के दौरान दावा किया था कि iPhone Air स्मार्टफोन सबसे ड्यूरेबल डिवाइस है। कंपनी के दावे के बाद से हर कोई यह जानना चाहता था कि क्या सच में एपल का सबसे स्लिम आईफोन पतला होने के साथ-साथ ड्यूरेबल भी है?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एपल के इस दावे को पॉपुलर YouTuber JerryRigEverything से काफी शिद्दत से परखा है, जिसके लिए वे जाने जाते हैं। यहां हम आपको बताएंगे कि क्या बैंड टेस्ट में एपल का सबसे स्लिम स्मार्टफोन कितनी देर तक टिक पाया। iPhone Air की मोटाई सिर्फ 5.6mm पतला है, जिसमें कंपनी ने 6.5-इंच की OLED डिस्प्ले दी है, जो Corning Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन के साथ आती है। यह पिछले वर्जन के मुकाबले तीन गुना बेहतर स्क्रैच रजिस्टेंट है। कितना स्क्रैच प्रूफ है ये फोन? ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की बात करें तो YouTuber ने इस फोन की डिस्प्ले के सामने कई देर तक लाइटर भी रखा। iPhone Air की डिस्प्ले पर कोई डैमेज देखने को नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने बटन को स्क्रैच किया, फ्रंट कैमरा सेंसर, बॉटम के स्पीकर ग्रिल को स्क्रैच किया। इस फोन के टाइटेनियम फ्रेम में कुछ स्क्रैच जरूर आए। इतना तो यह है कि फोन में आसानी से स्क्रैच नहीं आते हैं।