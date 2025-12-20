iPhone 20 में होने वाला है सबसे बड़ा बदलाव, डिजाइन से लेकर जानें क्या-क्या बदलेगा Apple
Apple अगले साल iPhone 18 सीरीज लॉन्च करेगा, लेकिन iPhone 20 को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 20 में सबसे बड़ा डिजाइन चेंज देखन ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple अगले साल अपनी iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने वाला है, जिसमें iPhone 18, 18 Pro और 18 Pro Max के साथ-साथ एक फोल्डेबल iPhone भी पेश किया जा सकता है। हालांकि ये डिवाइस अभी लॉन्च होने में कुछ वक्त बाकि है, लेकिन टेक वर्ल्ड में iPhone 20 के बारे में अभी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इंटरनेट पर सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 20 में iPhone के इतिहास का सबसे बड़ा डिजाइन चेंज देखने को मिल सकता है।
iPhone 20 में कर्व्ड डिस्प्ले डिजाइन
हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इन रिपोर्ट्स के बारे में जानने के बाद Apple के फैंस काफी उत्साहित लग रहे हैं। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि Apple मौजूदा फ्लैट डिस्प्ले डिजाइन को छोड़कर iPhone 20 में कर्व्ड डिस्प्ले डिजाइन पेश कर सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि ये स्क्रीन चारों तरफ से कर्व्ड होगी, जिससे iPhone में अब तक का सबसे बड़ा डिजाइन बदलाव देखने को मिलेगा। इससे फोन को और भी प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लुक मिलेगा।
iPhone 19 को स्किप कर सकती है कंपनी
एक रिपोर्ट के अनुसार, Apple शायद iPhone 19 को पूरी तरह से स्किप कर सकता है और सीधे iPhone 20 लॉन्च कर सकता है। बताया जा रहा है कि इसका मुख्य कारण Apple की 20वीं सालगिरह है। Apple ने पहले भी ऐसा किया है, जब कंपनी ने iPhone 9 को स्किप करके सीधे iPhone X लॉन्च किया था।
प्रेशर-सेंसिटिव कंट्रोल और अंडर-डिस्प्ले फ्रंट कैमरा
सिर्फ डिजाइन के मामले में ही नहीं बल्कि एप्पल iPhone 20 से फिजिकल बटन हटाने की भी तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी पावर और वॉल्यूम बटन को टच और प्रेशर-सेंसिटिव कंट्रोल से बदल सकती है, जिससे फोन से फिजिकल बटन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। फोन के फ्रंट डिजाइन में भी एक बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है, जहां कंपनी अंडर-डिस्प्ले फ्रंट कैमरा पेश कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो स्क्रीन से किसी भी तरह का नॉच या कटआउट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
