iPhone 17, iPhone 16, और iPhone 16 Pro पर बड़ा डिस्काउंट, चेक करें शानदार डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी वक्त से एक नया आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जी हां, इस वक्त नए और पिछले साल के आईफोन मॉडल्स पर काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसे में एप्पल फैंस के लिए iPhone खरीदने का ये बेस्ट टाइम हो सकता है क्योंकि कई प्लेटफॉर्म इस लाइनअप पर भारी डिस्काउंट दे रहे हैं। चाहे आप नया वाला iPhone 17 खरीद रहे हों या iPhone 16 Pro ढूंढ रहे हों, ज्यादातर मॉडल्स पर अभी शानदार डील्स उपलब्ध हैं। चलिए इन डील्स के बारे में विस्तार से जानते हैं...

iPhone 17, iPhone 16, और iPhone 16 Pro पर डिस्काउंट ऑफर्स iPhone 17

एप्पल ने सितंबर महीने में iPhone 17 लॉन्च किया था जिसे 256GB वेरिएंट में पेश किया गया। Flipkart पर ये डिवाइस 82,900 रुपये की कीमत पर लिस्टेड है, जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है। इसके अलावा, यह प्लेटफॉर्म कई बैंक और क्रेडिट कार्ड पर 4000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रहा है जिससे आप डिवाइस को सस्ते में खरीद सकते हैं। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो डिवाइस में दो 48MP सेंसर वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप है। फोन में Apple A19 प्रोसेसर और सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है।

iPhone 16

पिछले साल का iPhone 16 भी इस वक्त काफी सस्ता मिल रहा है। Flipkart पर डिवाइस का 128GB वेरिएंट इस वक्त सिर्फ 62,999 रुपये में उपलब्ध है, जो इसकी ओरिजिनल लॉन्च कीमत 79,900 रुपये से कम है। डिवाइस पर Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड से 5% तक का कैशबैक भी मिल रहा है। फोन में एप्पल का A18 प्रोसेसर है और इसमें सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है। डिवाइस में 48MP प्राइमरी कैमरा और 12MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप है।