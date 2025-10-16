दिवाली से पहले iPhone 16e पर मिल रहा बड़ा डिस्काउंट, Amazon-Flipkart नहीं यहां मिल रही डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली अब बस कुछ ही दिन दूर है और ऐसे में अगर आप भी एक नया iPhone खरीदने की सोच रहे हैं और सही ऑफर का इंतजार कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है। जी हां, क्योंकि इस वक्त अमेजन-फ्लिपकार्ट नहीं बल्कि रिलायंस डिजिटल पर iPhone 16e काफी ज्यादा सस्ते में मिल रहा है। यानी अभी आप इस डिवाइस को सबसे कम कीमत पर खरीद सकते हैं।

यह डिवाइस रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट पर 9,900 रुपये से ज्यादा के डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है। ऐसे में चाहे आप अपने मौजूदा फोन को अपग्रेड कर रहे हों या पहली बार iPhone खरीद रहे हों, यह डील आपके लिए बेस्ट है। चलिए iPhone 16e पर मिल रहे इस ऑफर के बारे में विस्तार से जानते हैं...

iPhone 16e पर डिस्काउंट ऑफर एपल ने इस साल की शुरुआत में iPhone 16e को लॉन्च किया था। डिवाइस को भारत में 59,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया था। हालांकि अभी दिवाली से पहले रिलायंस डिजिटल की आधिकारिक वेबसाइट पर यह स्मार्टफोन फ्लैट डिस्काउंट के बाद सिर्फ 49,990 रुपये में मिल रहा है। यानी देखा जाए तो रिटेलर iPhone 16e पर 9,910 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट ऑफर कर रहा है।

iPhone 16e के स्पेसिफिकेशन Apple iPhone 16e के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है जो एक 60Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। इस डिवाइस में एल्युमीनियम डिजाइन और फेस आईडी सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा iPhone 16e में आपको पावरफुल Apple का A18 चिपसेट देखने को मिल रहा है।