Apple अगले साल लॉन्च कर सकता है फोल्डेबल iPhone, बाद में पेश हो सकते हैं ये नए डिजाइन भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple आने वाले सालों में तीन नए iPhones लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। एक नए लीक के मुताबिक, जो भरोसेमंद कोरियन टिप्स्टर Yeux1122 ने Naver पर शेयर किया है, कंपनी अगले तीन सालों में तीन अलग-अलग iPhone डिजाइन लाने की योजना बना रही है, जिसकी शुरुआत 2026 से होगी। इस लाइनअप में कथित तौर पर एक फोल्डेबल iPhone, एक बेजल फ्री मॉडल और एक फ्लिप-स्टाइल क्लैमशेल फोन शामिल हैं। हालांकि, Apple ने अभी इनपर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन कंपनी के नेक्स्ट जनरेशन फ्लेक्सिबल डिस्प्ले पर फोकस को देखते हुए ये टाइमलाइन काफी लॉजिकल लगती है। अगर ये सच हुआ, तो ये 2007 के बाद पहला बड़ा iPhone रीडिजाइन होगा।

फोल्डेबल iPhone पहला फोल्डेबल iPhone साल 2026 में आ सकता है। लीक रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये फोन बुक की तरह साइड से खुलेगा, इसमें 7.8-इंच की क्रीसलेस डिस्प्ले होगी और डुअल रियर कैमरे मिलेंगे। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि Apple इस फोन में अंडर-डिस्प्ले Face ID या Touch ID भी दे सकता है ताकि लुक और क्लीन लगे।

इस लॉन्च के साथ Apple, Samsung, Google और Oppo जैसे ब्रांड्स के बाद फोल्डेबल कैटेगरी में एंट्री करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी प्राइस करीब $2,000 (करीब 1,75,648 रुपये) तक हो सकती है, जो इसे अब तक का सबसे महंगा iPhone बना देगा।

2027 में बेजल-लेसiPhone साल 2027 में, Apple iPhone की 20वीं एनिवर्सरी पर एक बेजल फ्री मॉडल ला सकता है। नाम से ही साफ है कि इस फोन में बिल्कुल भी फ्रेम नहीं होगा और इसका OLED स्क्रीन चारों किनारों से कर्व होगा। कहा जा रहा है कि इसका डिजाइन 'फ्लैट कैंडी बार' स्टाइल में होगा और इसमें Face ID बना रहेगा। दिलचस्प बात ये है कि Apple कथित तौर पर इस टेक्नोलॉजी पर iPhone 6 के समय से काम कर रहा है, जबकि Samsung डिस्प्ले ने इसे 2023 से डेवलप करना शुरू किया था।