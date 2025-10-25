Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Apple अगले साल लॉन्च कर सकता है फोल्डेबल iPhone, बाद में पेश हो सकते हैं ये नए डिजाइन भी

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:00 PM (IST)

    Apple आने वाले तीन सालों में iPhone सीरीज में बड़े बदलाव लाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 2026 से 2028 तक तीन नए iPhone डिजाइन लॉन्च करेगी- एक फोल्डेबल iPhone, एक बिना बेज़ल वाला मॉडल और एक फ्लिप-स्टाइल फोन। अगर ये लीक सच होते हैं, तो ये 2007 के बाद पहला बड़ा iPhone रीडिजाइन होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    Apple कथित तौर पर तीन नए डिजाइन वाले फोन लाने की तैयारी में है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple आने वाले सालों में तीन नए iPhones लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। एक नए लीक के मुताबिक, जो भरोसेमंद कोरियन टिप्स्टर Yeux1122 ने Naver पर शेयर किया है, कंपनी अगले तीन सालों में तीन अलग-अलग iPhone डिजाइन लाने की योजना बना रही है, जिसकी शुरुआत 2026 से होगी। इस लाइनअप में कथित तौर पर एक फोल्डेबल iPhone, एक बेजल फ्री मॉडल और एक फ्लिप-स्टाइल क्लैमशेल फोन शामिल हैं। हालांकि, Apple ने अभी इनपर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन कंपनी के नेक्स्ट जनरेशन फ्लेक्सिबल डिस्प्ले पर फोकस को देखते हुए ये टाइमलाइन काफी लॉजिकल लगती है। अगर ये सच हुआ, तो ये 2007 के बाद पहला बड़ा iPhone रीडिजाइन होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फोल्डेबल iPhone

    पहला फोल्डेबल iPhone साल 2026 में आ सकता है। लीक रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये फोन बुक की तरह साइड से खुलेगा, इसमें 7.8-इंच की क्रीसलेस डिस्प्ले होगी और डुअल रियर कैमरे मिलेंगे। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि Apple इस फोन में अंडर-डिस्प्ले Face ID या Touch ID भी दे सकता है ताकि लुक और क्लीन लगे।

    इस लॉन्च के साथ Apple, Samsung, Google और Oppo जैसे ब्रांड्स के बाद फोल्डेबल कैटेगरी में एंट्री करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी प्राइस करीब $2,000 (करीब 1,75,648 रुपये) तक हो सकती है, जो इसे अब तक का सबसे महंगा iPhone बना देगा।

    2027 में बेजल-लेसiPhone

    साल 2027 में, Apple iPhone की 20वीं एनिवर्सरी पर एक बेजल फ्री मॉडल ला सकता है। नाम से ही साफ है कि इस फोन में बिल्कुल भी फ्रेम नहीं होगा और इसका OLED स्क्रीन चारों किनारों से कर्व होगा। कहा जा रहा है कि इसका डिजाइन 'फ्लैट कैंडी बार' स्टाइल में होगा और इसमें Face ID बना रहेगा। दिलचस्प बात ये है कि Apple कथित तौर पर इस टेक्नोलॉजी पर iPhone 6 के समय से काम कर रहा है, जबकि Samsung डिस्प्ले ने इसे 2023 से डेवलप करना शुरू किया था।

    2028 में Apple Flip Phone

    Apple एक फ्लिप-स्टाइल iPhone भी लाने की तैयारी कर रहा है। ये फोन बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन से अलग होगा और वर्टिकली क्लैमशेल की तरह फोल्ड होगा। इसमें बाहर की तरफ एक छोटा स्क्रीन नोटिफिकेशन और AI शॉर्टकट्स के लिए होगा, जबकि अंदर मेन डिस्प्ले दी जाएगी। हालांकि फिलहाल ये सारी डिटेल लीक पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें अभी कन्फर्म नहीं माना जा सकता।

    यह भी पढ़ें: सर्दियों में फ्रिज ऐसे चलाएं कि बिजली भी बचे और सालों तक न हो खराब!