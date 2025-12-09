Apple Fitness+ भारत में 15 दिसंबर से होगा लॉन्च, जानें कितनी है कीमत और क्या है खास
एप्पल ने घोषणा की है कि Apple Fitness+ इस महीने के मध्य में भारत में लॉन्च होगा। यह सर्विस यूजर्स को ट्रेनर-गाइडेड वर्कआउट वीडियो और रियल-टाइम मेट्रिक ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल ने घोषणा कर दी है कि उनकी हेल्थ और वेलनेस सब्सक्रिप्शन सर्विस Apple Fitness+ इस महीने के मिड में भारत में लॉन्च होने जा रही है। टेक कंपनी द्वारा ऑफर की जा रही ये एक ऐसी सर्विस है जो यूजर्स को ट्रेनर-गाइडेड वर्कआउट वीडियो, रियल-टाइम मेट्रिक्स ट्रैकिंग और गोल अचीव करने पर रिवॉर्ड्स के जरिए फिट रहने में काफी मदद करती है। इस खास सर्विस के साथ सिर्फ एक iPhone भी आपका खास ख्याल रख सकता है। इस सर्विस के विस्तार के बाद एप्पल Fitness+ अब दुनिया भर के 49 देशों और क्षेत्रों में उपलब्ध होगा।
15 दिसंबर को भारत में लॉन्च
Apple का कहना है कि Fitness+ भारत में 15 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। साथ ही कंपनी का यह भी कहना है कि ये 2020 में लॉन्च के बाद से सर्विस का सबसे बड़ा ग्लोबल विस्तार है। शुरुआत में कंपनी ने इसे सिर्फ 6 देशों में पेश किया था, जिसे बाद इसे 21 देशों तक बढ़ाया गया। चलिए अब भारत में Apple Fitness+ सब्सक्रिप्शन की कीमतें क्या होंगी इसके बारे में भी जानें...
Apple Fitness+ सब्सक्रिप्शन की कीमतें
भारत में Apple Fitness+ के दो प्लान होंगे। मंथली प्लान की कीमत 149 रुपये होगी। जबकि एक साल वाले प्लान की कीमत 999 रुपये होगी। इतना ही नहीं ये सब्सक्रिप्शन फैमिली शेयरिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी एक प्लान 6 फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर किया जा सकता है।
3 महीने की फ्री सब्सक्रिप्शन
कंपनी का कहना है नए Apple Watch, iPhone, iPad, Apple TV, AirPods Pro 3 या Powerbeats Pro 2 खरीदने वाले यूजर्स को 3 महीने का Apple Fitness+ फ्री दिया जाएगा, बस डिवाइस लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता हो। इसे न सिर्फ भारत बल्कि चिली, हांगकांग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, फिलीपींस, पोलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, ताइवान, वियतनाम और 17 अन्य क्षेत्रों में भी 15 दिसंबर को लॉन्च किया जा रहा है।
Apple Fitness+ क्यों है इतना खास?
Apple Fitness+ इसलिए इतना ज्यादा खास है क्योंकि इसमें 12 से ज्यादा वर्कआउट कैटेगरी मिलेंगी। जिसमें स्ट्रेंथ, योगा, HIIT, पिलाटेज, डांस, साइक्लिंग, किकबॉक्सिंग, मेडिटेशन भी शामिल होगा। साथ ही इसमें 5 मिनट से 45 मिनट तक के वर्कआउट वीडियो मिलेंगे। अगर यूजर Apple Watch या AirPods Pro 3 का इस्तेमाल करते हैं, तो वे रियल-टाइम मेट्रिक्स जैसे हार्ट रेट, कैलोरी बर्न और यहां तक कि Activity Rings को भी ट्रैक कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।