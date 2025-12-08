Apple ने की बड़ी घोषणा: iPhone 17, MacBook Air मॉडल्स पर 10,000 रुपये तक डिस्काउंट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल ने अपने फैंस के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। जी हां, कंपनी ने iPhone 17, MacBook Air मॉडल और कई दूसरे डिवाइस पर 10,000 रुपये तक के डिस्काउंट ऑफर की घोषणा की है। खास बात यह है कि ये सभी ऑफर्स Apple.in पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी ने कोई प्राइस कट की घोषणा नहीं की है लेकिन अब लोगों को साइट पर ज्यादातर बैंक कार्ड ऑफर्स देखने को मिलेंगे। भले ही फोन पर फ्लैट डिस्काउंट न हो लेकिन फिर भी आप कम से कम कीमत में अपने पसंदीदा डिवाइस पर कुछ डिस्काउंट क्लेम कर पाएंगे।

वहीं, अगर आप लेटेस्ट मॉडल्स के बजाय पुराना Apple डिवाइस खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप उन्हें Apple India साइट पर पहले से ही कम कीमत पर लिस्टेड देख पाएंगे। ऐसा देखा गया है कि जब भी Apple कोई नया मॉडल लॉन्च करता है तो उसके बाद पुराने मॉडल की कीमतें कम कर देता है। इतना ही नहीं कंपनी Apple Watch खरीदने वालों को 3 महीने का फ्री Apple Music सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रही है। अगर आप Apple.in से एप्पल डिवाइस खरीदते हैं तो आपको 3 महीने का फ्री Apple TV सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। चलिए सभी डील्स के बारे में जानते हैं...

MacBook Air पर डिस्काउंट ऑफर Apple भारत में हॉलिडे सीजन ऑफर दे रहा है जिसमें iPhone 17 सीरीज और MacBook Air M4 मॉडल सहित कई पॉपुलर प्रोडक्ट्स पर कैशबैक और बैंक डिस्काउंट डील्स मिल रही हैं। 13-इंच MacBook Air M4 पर 10,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है। यह लैपटॉप 99,900 में लॉन्च हुआ था लेकिन अब इसकी इफेक्टिव कीमत 89,900 रुपये हो गई है। यह ऑफर चेकआउट के समय ऑटोमैटिकली अप्लाई हो जाएगा। ऑफर ICICI, Axis और American Express बैंक कार्ड के लिए वैलिड है।

इसी तरह का ऑफर 14-इंच और 16-इंच MacBook Pro मॉडल पर भी देखने को मिल रहा है। 14-इंच MacBook Pro M4, जिसकी कीमत असल में 1,69,900 रुपये थी लेकिन बैंक ऑफर के बाद इसकी कीमत 1,59,900 रुपये हो जाएगी। जबकि 16-इंच MacBook Pro M4 Pro, जो 2,49,900 रुपये में आता है, अब इसे भी आप 2,39,900 रुपये में खरीद पाएंगे।

iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट ऑफर न सिर्फ मैकबुक बल्कि iPhone 17 सीरीज पर भी इस वक्त कंपनी शानदार डिस्काउंट दे रही है। जहां से आप बैंक कार्ड से डिवाइस को खरीदने पर 5,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक ले सकते हैं। स्टैंडर्ड iPhone 17 अभी क्रोमा, अमेजन, फ्लिपकार्ट और विजय सेल्स जैसे प्लेटफॉर्म पर आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। ऐसे में Apple.in एक भरोसेमंद ऑप्शन है।