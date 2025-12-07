Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    iPhone Fold में नहीं मिलेगा SIM स्लॉट? जानिए और क्या-क्या मिल सकता है खास

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:30 PM (IST)

    एप्पल के आईफोन फोल्ड को लेकर चर्चा है, जिसमें सिम स्लॉट नहीं होगा और यह eSIM सपोर्ट के साथ आ सकता है। इसमें 5.5 इंच का एक्सटर्नल और 7.8 इंच का फोल्डेब ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    iPhone Fold में नहीं मिलेगा SIM स्लॉट? जानिए और क्या-क्या मिल सकता है खास


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने हाल ही में अपनी नई iPhone 17 सीरीज लॉन्च की है, जिसके बाद iPhone 18 सीरीज को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। इस बीच, iPhone Fold को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि कंपनी अगले साल iPhone Fold लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। चीन से आई एक रिपोर्ट बताती है कि iPhone Fold में SIM कार्ड स्लॉट पूरी तरह से गायब हो सकता है। जी हां, यह डिवाइस पूरी तरह से eSIM सपोर्ट के साथ आ सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह रिपोर्ट सही हो सकती है, क्योंकि iPhone 17 सीरीज को ग्लोबली eSIM के साथ ही लॉन्च किया गया है। Apple अपने फोल्डेबल डिवाइस के साथ भी ऐसा ही कर सकता है। चीनी टिपस्टर इंस्टेंट डिजिटल ने वीबो पर बताया है कि iPhone Fold बिना SIM कार्ड स्लॉट के आ सकता है और यह सिर्फ eSIM को सपोर्ट करेगा। इतना ही नहीं, डिवाइस के कई और फीचर्स भी सामने आए हैं। आइए उनके बारे में डिटेल में जानते हैं...

    iPhone Fold में क्या-क्या हो सकता है खास?

    सिर्फ eSIM सपोर्ट ही नहीं, बल्कि iPhone Fold के बारे में दूसरी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि Apple का यह फोल्डेबल डिवाइस कंपनी के सबसे बड़े हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स में से एक लग रहा है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि डिवाइस में 5.5-इंच का एक्सटर्नल डिस्प्ले और 7.8-इंच की फोल्डेबल इनर स्क्रीन हो सकती है।

    इसमें सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि Apple ने शायद उस क्रीज को खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया है जो आजकल ज्यादातर फोल्डिंग फोन में होती है। अगर यह सच है, तो यह iPhone Fold को तुरंत कॉम्पिटिशन से अलग कर सकता है। जी हां, क्योंकि फोन की स्क्रीन पर न दिखने वाली क्रीज, बस एक स्मूद, सीमलेस डिस्प्ले इसे काफी खास बना सकती है। यह डिवाइस iPhone 18 सीरीज के साथ लॉन्च हो सकता है। 

    A20 Pro चिप से हो सकता है लैस

    Apple Fold में नेक्स्ट जेनरेशन A20 Pro चिप देखने को मिल सकता है जो TSMC के नए 2nm प्रोसेस पर बना होगा। यह इसे अब तक के सबसे एफिशिएंट और पावरफुल मोबाइल प्रोसेसर में से एक बना सकता है। फोन में सिलिकॉन-कार्बन बैटरी भी शामिल होने की उम्मीद है, जो एक नई टेक्नोलॉजी है जो बिना वजन या बल्क बढ़ाए फोन में ज्यादा बैटरी कैपेसिटी दे सकती है।

    हालिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि Fold iPhone लगभग उतना मोटा होगा जितना दो iPhone Airs को एक साथ रखने पर होगा, यह ज्यादा हल्का तो नहीं है, लेकिन फिर भी फोल्डेबल के लिए काफी कॉम्पैक्ट साइज माना जा रहा है। साथ ही इस डिवाइस में एप्पल पहली बार 24-मेगापिक्सल का अंडर-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा दे सकता है, जिससे कथित तौर पर क्वालिटी में भी गिरावट नहीं आएगी।

    यह भी पढ़ें- iPhone Fold में मिलेगी Galaxy Z Fold 7 से भी बेहतर बैटरी? रिपोर्ट में हुआ खुलासा