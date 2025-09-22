दीवाली से पहले Apple ने कर दी मौज, लेटेस्ट iPhone 17 और MacBook को सस्ते में खरीदने का मौका, ₹10000 तक का कैशबैक

Apple ने भारत में फेस्टिव सीजन के लिए ऑफर्स की घोषणा की है जिसमें आईफोन 17 एयरपॉड्स प्रो 3 वॉच सीरीज 11 और आईपैड एयर जैसे उत्पादों पर 10000 रुपये तक का डिस्काउंट शामिल है। ये ऑफर्स लिमिटेड समय के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध हैं। ग्राहकों को डायरेक्ट डिस्काउंट के साथ कैशबैक और नो-कॉस्ट ईएमआई का भी लाभ मिलेगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने भारत में फेस्टिव सीजन ऑफर्स का एलान कर दिया है। कंपनी अपने सभी प्रोडक्ट पर दमदार डिस्काउंट दे रही है। एपल के फेस्टिव ऑफर्स के साथ कंपनी के लेटेस्ट iPhone 17, AirPods Pro 3, Watch Series 11, iPad Air और दूसरे प्रोडक्ट पर 10000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर कर रही है।

एपल के फेस्टिव ऑफर लिमिटेड समय के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर पर उपलब्ध रहेंगे। डायरेक्ट डिस्काउंट के साथ-साथ कंपनी बॉयर्स को कैशबैंक डील और नो-कॉस्ट ईएमआई भी ऑफर कर रही है। यहां हम आपको एपल के फेस्टिव सीजन डील के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

iPhone ऑफर्स एपल फेस्टिव सीजन ऑफर के साथ आईफोन को 12 महीने के नो कॉस्ट ईएमआई पर खरीद सकते हैं। इसके साथ ही American Express, Axis Bank और ICICI Bank के कार्ड पर कैशबैक ले सकते हैं। iPhone 17 Pro और Pro Max पर 5,000 रुपये, iPhone Air पर 5,000 रुपये और iPhone 17 पर 5,000 रुपये कैशबैक मिल रहा है।

iPhone 16 और iPhone 16 Plus पर 4,000 रुपये और iPhone 16e पर भी 4,000 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। अगर आप पुराना आईफोन एक्सचेंज करते हैं तो कंपनी 64,000 रुपये तक ऑफर कर रही है। इसके साथ ही नया आईफोन खरीदने पर बॉयर्स को 4 महीने के लिए Apple Music, Apple TV+ और Apple Arcade free का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा।

Mac ऑफर्स एपल के कंप्यूटर को फेस्टिव ऑफर के साथ नए मैक को 12 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई पर खरीदा जा सकता है। कैशबैक ऑफर की बात करें तो American Express, Axis Bank और ICICI Bank के कार्ड पर MacBook Air के 13 इंच और 15 इंच पर 10,000 रुपये, MacBook Pro के 14 इंच और 16 इंच पर 10,000 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है।

iMac पर 5,000 रुपये, Mac Studio पर 10,000 रुपये और Mac mini पर 4,000 का कैशबैक मिलेगा। पुराना मैक एक्सचेंज करने पर एडिशनल डिस्काउंट भी ले सकते हैं। इसके साथ ही तीन महीने के लिए Apple TV+ और Apple Arcade फ्री मिलेगा।

iPad ऑफर्स नए आईपैड पर 12 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई ऑफर की जा रही है। American Express, Axis Bank और ICICI Bank के कार्ड पर iPad Air के 11 इंच और 13 इंच पर वेरिएंट पर 4,000 रुपये, iPad में 3,000 रुपये, iPad mini में 3,000 रुपये और iPad Pro में 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। पुराने आईपैड पर भी एक्सचेंज बोनस मिल दिया जाएगा। इसके साथ ही तीन महीने के लिए Apple TV+ और Apple Arcade फ्री मिलेगा।