iPhone 17 ने कर दिया कमाल, Apple को भी नहीं था भरोसा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple के CEO टिम कुक ने iPhone 17 की सेल्स को लेकर खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि इस मॉडल की सेल कंपनी के उम्मीद से कहीं ज्यादा हो रही है। उन्होंने Apple के Q4 2025 नतीजों का एलान करते हुए बताया कि उनके लेटेस्ट iPhone 17 और iPhone 17 Pro दोनों की मांग जबरदस्त रही हैं। चौथे क्वार्टर का रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल 8 प्रतिशत बढ़कर 102.47 बिलियन डॉलर हो गया है।

iPhone Air ने किया निराश Apple ने भले ही आईफोन के अलग-अलग मॉडल की सेल रिपोर्ट शेयर नहीं की है। लेकिन, टिम कुक ने इनकी मिक्स डिमांड को लेकर हिंट दिया है। कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो iPhone Air की कम होती डिमांड के चलते कंपनी ने इस एंड-ऑफ-साइकल फेज में डाल दिया है। इसके साथ ही उसने iPhone 17 और 17 Pro मॉडल का प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा है।

उनसे जब स्पेसिफिक मॉडल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका सीधा-सीधा कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जिससे हिंट मिलता है कि एपल के लेटेस्ट आईफोन लाइनअप के फ्लैगशिप और बेस मॉडल की मांग सबसे ज्यादा है।