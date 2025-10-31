iPhone 17 ने कर दिया कमाल, Apple को भी नहीं था भरोसा

Language
    आईफोन 17 ने बाजार में धूम मचा दी है, जिसकी सफलता से एप्पल भी हैरान है। उन्नत तकनीक और आकर्षक डिजाइन के कारण यह फोन अपने पूर्ववर्तियों से बेहतर है। एप्पल के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं के विश्वास को इस सफलता का श्रेय दिया है। इस सफलता ने अन्य स्मार्टफोन कंपनियों को भी प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित किया है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple के CEO टिम कुक ने iPhone 17 की सेल्स को लेकर खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि इस मॉडल की सेल कंपनी के उम्मीद से कहीं ज्यादा हो रही है। उन्होंने Apple के Q4 2025 नतीजों का एलान करते हुए बताया कि उनके लेटेस्ट iPhone 17 और iPhone 17 Pro दोनों की मांग जबरदस्त रही हैं। चौथे क्वार्टर का रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल 8 प्रतिशत बढ़कर 102.47 बिलियन डॉलर हो गया है।

    iPhone Air ने किया निराश

    Apple ने भले ही आईफोन के अलग-अलग मॉडल की सेल रिपोर्ट शेयर नहीं की है। लेकिन, टिम कुक ने इनकी मिक्स डिमांड को लेकर हिंट दिया है। कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो iPhone Air की कम होती डिमांड के चलते कंपनी ने इस एंड-ऑफ-साइकल फेज में डाल दिया है। इसके साथ ही उसने iPhone 17 और 17 Pro मॉडल का प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा है।

    उनसे जब स्पेसिफिक मॉडल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका सीधा-सीधा कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जिससे हिंट मिलता है कि एपल के लेटेस्ट आईफोन लाइनअप के फ्लैगशिप और बेस मॉडल की मांग सबसे ज्यादा है।

    iPhone 16 की अब भी है डिमांड

    टिम कुक ने बताया कि iPhone 17 के लॉन्च के बाद भी पिछले साल पेश हुए iPhone 16 की डिमांड काफी मजबूत है। उनका कहना था इनकी मांग को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हम इन्हें और ज्यादा बेच सकते थे। मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है कि एपल ने लेटेस्ट iPhone 17 और 17 Pro के मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बढ़ा दिए हैं।

