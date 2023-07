Android या iOS में कौन है बेहतर? Instagram ने बताई अपनी पसंद, यहां जानें पूरा मामला

Android or iOS which one is better know what Instagram says स्मार्टफोन यूजर्स एंड्रॉइड और आईओएस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन ज्यादा बेहतर है यह यूजर की जरूरत और पसंद पर आधारित होता है। हालांकि इस मामले में इंस्टाग्राम के हेड का विचार सामने आया है। उन्होंने अपनी पसंद के बारे में बताया है।