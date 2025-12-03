Android 16 Update: एंड्रॉयड यूजर्स को मिले AI समरी से लेकर नए कस्टमाइजेशन ऑप्शन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google ने Android 16 के लिए नए फीचर रोल आउट कर दिए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने स्मार्टफोन के लिए अपडेट उपलब्ध करवाने का प्रोसेस भी चेंज कर दिया है। गूगल अप पहले से ज्यादा अपडेट उपलब्ध करवा रही है। यह अपडेट सबसे पहले पिक्सल डिवाइस के लिए जारी किया गया है। अपडेट में गूगल ने नोटिफिकेशन, कस्माइजेशन ऑप्शन, पेरेंटल कंट्रोल, कॉल, सर्कल टू सर्च और कैप्शन में बदलाव किए हैं। यहां हम आपको नए फीचर्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

Android 16 अपडेट में नए फीचर Android 16 अपडेट में कंपनी ने दो तरह के फीचर पेश किए हैं। इनमें से कुछ फीचर्स सिर्फ पिक्सल यूजर्स के लिए लाए गए हैं। यहां हम आपको पहले सिर्फ पिक्सल यूजर्स के लिए पेश किए गए फीचर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

AI-पावर्ड नोटिफिकेशन समरी Google ने एंड्रॉयड 16 में AI-पावर्ड नोटिफिकेशन समरी का फीचर शामिल किया है। यह नया फीचर लंबे मैसेज, ग्रुप चैट को समरी में कन्वर्ट करेगा। इसके साथ ही कंपनी ने Notification Organiser को भी शामिल किया है, जो फोन में आने वाले नोटिफिकेशन को प्रीओरिटी के साथ ग्रुप करेगा। इससे यूजर्स के जरूरी नोटिफिकेशन मिस नहीं होंगे।

कस्टमाइजेशन फीचर्स नए अपडेट के साथ यूजर्स को पहले से ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलेंगे। इसमें कस्टम आइकन शेप, थीम आइकन और ऑटोमेटिक डार्क लाइट एप जैसे नए कस्टमाइजेशन ऑप्शन शामिल किए गए हैं। पेरेंटल कंट्रोल भी हुआ नया Android सेटिंग में कंपनी ने नया पेरेंटल कंट्रोल शामिल किया है। अब पेरेंट्स स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर पाएंगे। इसके साथ ही डाउनटाइम शेड्यूल क्रिएट कर पाएंगे। इसके साथ ही बच्चों द्वारा यूज किए जाने वाले ऐप्स पर उन्हें ज्यादा कंट्रोल मिलेगा।

सभी एंड्रॉयड यूजर्स को मिले ये नए फीचर्स Call Reason: यह नया बीटा फीचर यूजर्स को फोन में सेव नंबर से आने वाली कॉल पर अर्जेंट फ्लैग लगाने की सुविधा देगा। यह फ्लैग इनकमिंग कॉल स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसके साथ ही कॉल मिस होने पर कॉल लॉग में अर्जेंट का नोट भी दिखाई देगा।

Expressive Captions: यह फीचर किसी सोशल मीडिया के किसी वीडियो मैसेज या पोस्ट की स्पीच का इमोशन को टेक्स्ट टैग जैसे- [sad] या [joyful] के रूप में दिखाएगा। इससे यूजर्स बिना साउंड के वीडियो का कॉन्टेस्ट समझ पाएंगे।

Unwanted Group Chat Detection: Google ने अनचाहे ग्रुप चैट की पहचान और उनसे बाहर निकलना आसान बना दिया है। अगर कोई अनजान नंबर से किसी यूजर को ग्रुप में इनवाइट करता है तो उन्हें अलर्ट मिलेगा, जिसमें उन्हें ग्रुप के बारे में जरूरी डिटेल मिलेगी। इस डिटेल को देखकर यूजर्स ग्रुप चैट से जुड़ या फिर उसे ब्लॉक या रिपोर्ट कर सकते हैं।