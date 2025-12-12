अमन जैन संभालेंगे मेटा इंडिया की पब्लिक पॉलिसी की कमान, 2026 से शुरू करेंगे नई पारी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मेटा इंडिया ने शुक्रवार को अमन जैन को अपना नया पब्लिक पॉलिसी हेड अपॉइंट करने की घोषणा की। कंपनी के मुताबिक, जैन अगले साल की शुरुआत में चार्ज संभालेंगे और मेटा में एशिया पैसिफिक (APAC) के लिए पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट साइमन मिलनर को सीधे रिपोर्ट करेंगे। नए एग्जीक्यूटिव मेटा की इंडिया लीडरशिप टीम में भी शामिल होंगे, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप जैसे सोशल मीडिया ऐप सहित सभी प्लेटफॉर्म पर कंपनी की स्ट्रैटेजी की देखरेख करती है।

मेटा इंडिया के नए पब्लिक पॉलिसी हेड जैन, जो 2023 से अमेजन में पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, उनके पास पब्लिक पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, सरकारी मामलों और बिजनेस स्ट्रैटेजी में 20 साल से ज्यादा का अनुभव है। अपने करियर के दौरान, उन्होंने गूगल में सीनियर रोल निभाए हैं, जिसमें गवर्नमेंट अफेयर्स और पब्लिक पॉलिसी के कंट्री हेड का रोल शामिल है।

Photo- Aman jain/LinkedIn इसके अलावा, अमेजन के एग्जीक्यूटिव ने भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्री (I/C) के सलाहकार के रूप में काम करने से पहले 2013 में US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में कंसल्टेंट के रूप में भी काम किया। जैन का सबसे हालिया कार्यकाल, खास तौर पर, Amazon में था, जहां उन्होंने मार्केटप्लेस, ऑपरेशन्स, कॉम्पिटिशन और टेक्नोलॉजी में पॉलिसी स्ट्रेटेजी को लीड किया।

मेटा में एशिया पैसिफिक के पॉलिसी वाइस प्रेसिडेंट साइमन मिलनर ने एक बयान में कहा, 'मुझे भारत में पब्लिक पॉलिसी के हेड के तौर पर अमन का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। पब्लिक पॉलिसी और टेक्नोलॉजी में उनका बहुत ज्यादा अनुभव मेटा को रेगुलेटर्स और इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स के लिए एक बेहतर पॉलिसी माहौल बनाने में और भी असरदार पार्टनर बनने में मदद करेगा। वह मेटा की APAC पॉलिसी लीडरशिप टीम में भी एक स्ट्रॉन्ग एडिशन होंगे।'

मेटा ने कहा कि जैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इमर्जिंग टेक और क्रिएटर इकोनॉमी में भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी के लिए कंपनी के अप्रोच को आकार देने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसका मकसद देश के लिए ज्यादा इनक्लूसिव, भरोसेमंद और भविष्य के लिए तैयार इंटरनेट इकोसिस्टम बनाने में मदद करना है।