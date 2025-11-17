Language
    Galaxy S26 Series के तीनों मॉडल स्लिम और लाइट डिजाइन के साथ करेंगे एंट्री, iPhone 17 सीरीज से भी होंगे हल्के

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:00 PM (IST)

    सैमसंग जल्द ही Galaxy S26 सीरीज लॉन्च करने वाला है, जिसके स्मार्टफोन पतले और हल्के होंगे। रिपोर्ट के अनुसार, गैलेक्सी एस26 का वजन 164 ग्राम, एस26+ का 191 ग्राम और एस26 अल्ट्रा का 214 ग्राम हो सकता है। उम्मीद है कि इस सीरीज में वायरलेस और वायर्ड चार्जिंग की स्पीड बढ़ाई जाएगी, हालांकि हार्डवेयर में बड़े बदलाव की संभावना कम है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग जल्द ही अपनी फ्लैगशिप सीरीज Galaxy S26 लाइनअप को लॉन्च करेगा। सैमसंग अपकमिंग Galaxy S26 सीरीज को लेकर काफी जानकारी सामने आ चुकी है। अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सैमसंग के लॉन्च होने वाले फ्लगैशिप स्मार्टफोन सबसे पतले और हल्के डिजाइन में लॉन्च किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि Galaxy S26 सीरीज का हर मॉडल iPhone 17 के मॉडल्स के मुकाबले स्लिम और हल्का होगा।

    टिपस्टर @UniverseIce ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपकमिंग स्मार्टफोन के मीजरमेंट्स को लेकर डिटेल्स शेयर की हैं। उन्होंने दावा किया है कि Galaxy S26 स्मार्टफोन का वजन 164 ग्राम, Galaxy S26+ का वजन 191 ग्राम और Galaxy S26 Ultra का वजन 214 ग्राम हो सकता है। सैमसंग के पिछले साल लॉन्च हुए Galaxy S25 सीरीज की तुलना में ये काफी हल्के हैं। हालांकि, S26+ स्मार्टफोन का वजन मात्र 1 ग्राम बढ़ा है।

    लाइट और स्लिम होगा डिजाइन

    सैमसंग के प्रोडक्ट्स को लेकर आइस यूनिवर्स का दावा हमेशा से सटीक रहा है। उनका कहना है कि Galaxy S26 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन Apple iPhone 17 सीरीज के मुकाबले हल्के और पतले होंगे। सैमसंग के अपकमिंग Galaxy S26 Ultra के वजन को लेकर पहले भी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। उस दौरान दावा किया जा रहा था कि सैमसंग का फ्लैगशिप स्मार्टफोन का वजन 217 ग्राम होगा। अब नई रिपोर्ट में इसका वजन थोड़ा और कम होकर 214 ग्राम बताया जा रहा है। फिलहाल यह कन्फर्म नहीं है। सैमसंग की ओर से भी अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज को लेकर कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई है।

    सैमसंग के अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज के स्मार्टफोन भले वजन और थिकनेस में पहले के मुकाबले कम हों लेकिन कीमत के मामले में ऐसा नहीं होगा। सैमसंग Galaxy S26 सीरीज के बारे में बताया जा रहा है कि इस बार कंपनी वायरलेस और वार्यड चार्जिंग की स्पीड बढ़ा सकती है। इसके साथ ही S26 लाइनअप के हार्डवेयर में इस बार अपग्रेड की संभावना भी कम लग रही है।

    बैटरी की बात करें तो Galaxy S26 के बेस वेरिएंट को थोड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही Plus और Ultra मॉडल में कंपनी पिछले साल की तरह 4,900mAh और 5,000mAh की बैटरी ऑफर कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो iPhone 17 Pro Max में सैमसंग के अपकमिंग अल्ट्रा मॉडल से बड़ी बैटरी होगी। एपल ने इस फोन में 5088mAh की बैटरी दी है।

