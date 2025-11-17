Galaxy S26 Series के तीनों मॉडल स्लिम और लाइट डिजाइन के साथ करेंगे एंट्री, iPhone 17 सीरीज से भी होंगे हल्के

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग जल्द ही अपनी फ्लैगशिप सीरीज Galaxy S26 लाइनअप को लॉन्च करेगा। सैमसंग अपकमिंग Galaxy S26 सीरीज को लेकर काफी जानकारी सामने आ चुकी है। अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सैमसंग के लॉन्च होने वाले फ्लगैशिप स्मार्टफोन सबसे पतले और हल्के डिजाइन में लॉन्च किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि Galaxy S26 सीरीज का हर मॉडल iPhone 17 के मॉडल्स के मुकाबले स्लिम और हल्का होगा।

टिपस्टर @UniverseIce ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपकमिंग स्मार्टफोन के मीजरमेंट्स को लेकर डिटेल्स शेयर की हैं। उन्होंने दावा किया है कि Galaxy S26 स्मार्टफोन का वजन 164 ग्राम, Galaxy S26+ का वजन 191 ग्राम और Galaxy S26 Ultra का वजन 214 ग्राम हो सकता है। सैमसंग के पिछले साल लॉन्च हुए Galaxy S25 सीरीज की तुलना में ये काफी हल्के हैं। हालांकि, S26+ स्मार्टफोन का वजन मात्र 1 ग्राम बढ़ा है।

लाइट और स्लिम होगा डिजाइन Comparison of Weight and Thickness between Galaxy S26 Series and iPhone 17 Series pic.twitter.com/gFBP0aaSfi — PhoneArt (@UniverseIce) November 16, 2025 सैमसंग के प्रोडक्ट्स को लेकर आइस यूनिवर्स का दावा हमेशा से सटीक रहा है। उनका कहना है कि Galaxy S26 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन Apple iPhone 17 सीरीज के मुकाबले हल्के और पतले होंगे। सैमसंग के अपकमिंग Galaxy S26 Ultra के वजन को लेकर पहले भी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। उस दौरान दावा किया जा रहा था कि सैमसंग का फ्लैगशिप स्मार्टफोन का वजन 217 ग्राम होगा। अब नई रिपोर्ट में इसका वजन थोड़ा और कम होकर 214 ग्राम बताया जा रहा है। फिलहाल यह कन्फर्म नहीं है। सैमसंग की ओर से भी अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज को लेकर कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई है। सैमसंग के अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज के स्मार्टफोन भले वजन और थिकनेस में पहले के मुकाबले कम हों लेकिन कीमत के मामले में ऐसा नहीं होगा। सैमसंग Galaxy S26 सीरीज के बारे में बताया जा रहा है कि इस बार कंपनी वायरलेस और वार्यड चार्जिंग की स्पीड बढ़ा सकती है। इसके साथ ही S26 लाइनअप के हार्डवेयर में इस बार अपग्रेड की संभावना भी कम लग रही है।