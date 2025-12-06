Language
    Akasa Air की वेबसाइट और ऐप में आ रही दिक्कत, बुकिंग और चेक-इन पर पड़ा असर; यात्रियों को ऐसे मिलेगी मदद

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:23 PM (IST)

    Akasa Air ने कहा है कि उनकी वेबसाइट और ऐप में बीच-बीच में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इससे बुकिंग और चेक-इन जैसी सेवाओं पर असर हुआ है। यात्री फिलहाल अकासा ...और पढ़ें

    Akasa Air की वेबसाइट और ऐप में दिक्कतें आ रही हैं। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Akasa Air ने शुक्रवार को कहा कि उनकी वेबसाइट और ऐप में बीच-बीच में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे बुकिंग, चेक-इन और मैनेजमेंट टूल्स पर असर पड़ रहा है।

    X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, अकासा ने लिखा, 'हमारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप में अभी बीच-बीच में दिक्कतें आ रही हैं और हमारी वेबसाइट पर बुकिंग, चेक-इन और बुकिंग मैनेज करने जैसी कुछ ऑनलाइन सर्विस पर कुछ समय के लिए असर पड़ सकता है।'

    एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों से एयरपोर्ट काउंटर का इस्तेमाल करने या उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की अपील की है।

    एयरलाइन ने लिखा, 'जिन यात्रियों का इमिडिएट ट्रैवल प्लान है, वे हमारे काउंटर पर चेक-इन करने के लिए एयरपोर्ट जल्दी पहुंच सकते हैं या हमारे 24x7 अकासा केयर सेंटर पर +91 9606 112131 पर संपर्क कर सकते हैं और हमारी टीम को आपकी मदद करेगी। हमें इस असुविधा के लिए बहुत खेद है और हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी टीमें इसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए हमारे सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम कर रही हैं।'

    आकाश एयर (Akasa Air) जो 2022 में शुरू हुई थी और भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली सस्ती हवाई कंपनी है, उसे अपनी टेक्नोलॉजी में बार-बार दिक्कतें आ रही हैं। सितंबर 2025 में भी एक बड़ी खराबी आई थी जिससे ये बात सामने आई कि जब कंपनी 20 से ज्यादा घरेलू डेस्टिनेशन के लिए अपनी सेवाएं बढ़ा रही है, तो उसकी डिजिटल सिस्टम को संभालना मुश्किल हो रहा है।

    सीधे शब्दों में कहें तो, जैसे-जैसे कंपनी बड़ी हो रही है और ज़्यादा उड़ानों का संचालन कर रही है, उसके कंप्यूटर सिस्टम और वेबसाइट को इन बढ़ते हुए काम के बोझ को उठाने में दिक्कतें आ रही हैं।

    20 से ज्यादा घरेलू रूट पर काम करने वाली यह एयरलाइन तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती डिमांड के बीच मजबूत टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए रखने में चुनौतियों का सामना कर रही है।

    ये दिक्कत भारत के एविएशन सेक्टर में बड़ी उथल-पुथल के बीच आई है। कुछ ही दिन पहले, 3 दिसंबर को, माइक्रोसॉफ्ट के संभावित आउटेज से जुड़े एक बड़े चेक-इन सिस्टम फेलियर ने इंडिगो, स्पाइसजेट, अकासा और एयर इंडिया एक्सप्रेस सहित कई कैरियर को प्रभावित किया, जिससे दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे बड़े एयरपोर्ट पर देरी और अफरा-तफरी मच गई थी।

    इस हफ़्ते की शुरुआत में, अकासा एयर ने कहा कि उसे IATA का ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट (IOSA) रजिस्ट्रेशन मिल गया है।

    इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) द्वारा स्थापित, IOSA को एयरलाइन के ऑपरेशनल मैनेजमेंट और कंट्रोल प्रोसेस का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पूरे ऑडिट में फ्लाइट ऑपरेशन, इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस, केबिन ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन, कार्गो, सिक्योरिटी और ऑर्गेनाइज़ेशनल मैनेजमेंट सिस्टम जैसे जरूरी ऑपरेशनल एरिया शामिल हैं।

    अगस्त 2022 में उड़ान शुरू करने वाली अकासा एयर ने एक रिलीज में कहा कि उसने अपनी मर्जी से IOSA ऑडिट किया। एयरलाइन के पास अभी 30 बोइंग 737 MAX एयरक्राफ्ट का फ्लीट हैं।

