Akasa Air की वेबसाइट और ऐप में आ रही दिक्कत, बुकिंग और चेक-इन पर पड़ा असर; यात्रियों को ऐसे मिलेगी मदद

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Akasa Air ने शुक्रवार को कहा कि उनकी वेबसाइट और ऐप में बीच-बीच में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे बुकिंग, चेक-इन और मैनेजमेंट टूल्स पर असर पड़ रहा है। X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, अकासा ने लिखा, 'हमारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप में अभी बीच-बीच में दिक्कतें आ रही हैं और हमारी वेबसाइट पर बुकिंग, चेक-इन और बुकिंग मैनेज करने जैसी कुछ ऑनलाइन सर्विस पर कुछ समय के लिए असर पड़ सकता है।'

एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों से एयरपोर्ट काउंटर का इस्तेमाल करने या उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की अपील की है। एयरलाइन ने लिखा, 'जिन यात्रियों का इमिडिएट ट्रैवल प्लान है, वे हमारे काउंटर पर चेक-इन करने के लिए एयरपोर्ट जल्दी पहुंच सकते हैं या हमारे 24x7 अकासा केयर सेंटर पर +91 9606 112131 पर संपर्क कर सकते हैं और हमारी टीम को आपकी मदद करेगी। हमें इस असुविधा के लिए बहुत खेद है और हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी टीमें इसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए हमारे सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम कर रही हैं।'

आकाश एयर (Akasa Air) जो 2022 में शुरू हुई थी और भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली सस्ती हवाई कंपनी है, उसे अपनी टेक्नोलॉजी में बार-बार दिक्कतें आ रही हैं। सितंबर 2025 में भी एक बड़ी खराबी आई थी जिससे ये बात सामने आई कि जब कंपनी 20 से ज्यादा घरेलू डेस्टिनेशन के लिए अपनी सेवाएं बढ़ा रही है, तो उसकी डिजिटल सिस्टम को संभालना मुश्किल हो रहा है।

Passengers with immediate travel plans can reach the… — Akasa Air (@AkasaAir) December 5, 2025 सीधे शब्दों में कहें तो, जैसे-जैसे कंपनी बड़ी हो रही है और ज़्यादा उड़ानों का संचालन कर रही है, उसके कंप्यूटर सिस्टम और वेबसाइट को इन बढ़ते हुए काम के बोझ को उठाने में दिक्कतें आ रही हैं। 20 से ज्यादा घरेलू रूट पर काम करने वाली यह एयरलाइन तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती डिमांड के बीच मजबूत टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए रखने में चुनौतियों का सामना कर रही है।

ये दिक्कत भारत के एविएशन सेक्टर में बड़ी उथल-पुथल के बीच आई है। कुछ ही दिन पहले, 3 दिसंबर को, माइक्रोसॉफ्ट के संभावित आउटेज से जुड़े एक बड़े चेक-इन सिस्टम फेलियर ने इंडिगो, स्पाइसजेट, अकासा और एयर इंडिया एक्सप्रेस सहित कई कैरियर को प्रभावित किया, जिससे दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे बड़े एयरपोर्ट पर देरी और अफरा-तफरी मच गई थी।