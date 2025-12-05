Airtel का अफोर्डेबल एनुअल प्लान, एक साल तक रिचार्ज की छुट्टी, कॉलिंग और डेटा के साथ फ्री मिलेगा Perplexity Pro
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Airtel के पोर्टफोलियो कई प्लान हैं। कंपनी अपने ग्राहकों के जरूरत के मुताबिक उन्हें रिचार्ज प्लान ऑफर करती है। अगर आप एयरटेल के ग्राहक हैं और कम कीमत में लंबी वैलिडिटी वाला प्लान खोज रहे हैं, तो यह एनुअल प्लान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एयरटेल का यह लॉन्ग टर्म वाला रिचार्ज प्लान ग्राहकों को बजट कीमत में लंबी वैलिडिटी, कॉलिंग और डेटा ऑफर करता है।
एयरटेल के 365 दिनों वाले इस एनुअल प्लान की कीमत 2249 रुपये है। इस प्लान में यूजर्स को एक साल तक की वैधता के साथ कॉलिंग, डेटा और कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। यहां हम आपको इस प्लान के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।
एक साल तक की वैलिडिटी
Airtel ने ग्राहकों को मंथली रिचार्ज से राहत देते हुए बजट कीमत वाला एनुअल प्लान पेश किया है। एयरटेल के इस प्लान की कीमत 2249 रुपये है। यह प्लान यूजर्स को कम कीमत में साल भर की वैलिडिटी मिलती है। यानी इस रिचार्ज को करवाने के बाद एयरटेल यूजर्स को सालभर कोई रिचार्ज की जरूरत नहीं होगी।
Airtel के इस प्लान में यूजर्स को वॉइस कॉल और इंटरनेट जैसी खूबियां भी मिलती है। इस प्लान के साथ यूजर्स को एक साल के लिए अनलिमिटेड किसी भी नेटवर्क के लिए कॉलिंग जैसे बेनिफिट मिलते हैं। इसके साथ ही एक साल के लिए 3600 SMS मिलते हैं। यानी हर महीने यूजर्स 300 एसएमएस मिलते हैं।
हर महीने 2.5GB डेटा
Airtel अपने एनुअल प्लान के साथ यूजर्स को 30GB का डेटा ऑफर कर रहा है। इस प्लान के साथ एयरटेल यूजर्स को हर महीने 2.5GB का डेटा ऑफर किया जाएगा। यानी एयरटेल का यह प्लान उन यूजर्स के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, जिन्हें डेटा की जरूरत कम होती है। इसके साथ ही इस प्लान के साथ एयरटेल ग्राहकों को Perplexity Pro का फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहा है। Perplexity Pro के एक साल के सब्सक्रिप्शन की कीमत 17000 रुपये है।
