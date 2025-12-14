Language
    Airtel ने घटाए इन प्लान्स के डेटा बेनिफिट्स, अब मिलेगा केवल इतना

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:00 AM (IST)

    भारती एयरटेल ने अपने अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफरिंग से जुड़े डेटा बूस्टर पैक के साथ मिलने वाले डेटा बेनिफिट्स को कम कर दिया है। 51 रुपये, 101 रुपये और 151 र ...और पढ़ें

    Airtel ने डेटा पैक के बेनिफिट्स कम किए हैं। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारती एयरटेल ने अपनी अनलिमिटेड (UL) 5G डेटा ऑफरिंग से जुड़े डेटा बूस्टर पैक के साथ मिलने वाले डेटा बेनिफिट्स को कम कर दिया है। भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने जुलाई 2024 में तीन UL 5G बूस्टर पैक लॉन्च किए थे, जिससे अनलिमिटेड 5G बेनिफिट्स के बिना प्लान वाले यूजर्स अपने प्लान को अपग्रेड करके अनलिमिटेड 5G डेटा का मजा ले सकें।

    एयरटेल के अनलिमिटेड 5G ऐड-ऑन पैक

    अभी, एयरटेल के जिन यूजर्स के प्लान में रोजाना 2GB या उससे ज्यादा डेटा मिलता है, वे अनलिमिटेड 5G डेटा बेनिफिट्स का फायदा उठा रहे हैं। रोजाना 1GB और 1.5GB वाले प्लान के यूजर्स इन UL 5G ऐड-ऑन का इस्तेमाल करके अनलिमिटेड 5G डेटा में अपग्रेड कर सकते हैं, जिनकी कीमत 51 रुपये, 101 रुपये और 151 रुपये है।

    लॉन्च के समय, ये पैक मौजूदा प्लान की बाकी वैलिडिटी के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा के अलावा, क्रमशः 3GB, 6GB, और 9GB एडिशनल डेटा देते थे। अनलिमिटेड 5G डेटा, प्लान की लिमिट से ज्यादा होता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ 5G नेटवर्क वाले इलाकों में ही किया जा सकता है। एयरटेल ने अब इन ऐड-ऑन पैक पर डेटा बेनिफिट्स कम कर दिए हैं।

    बदले हुए डेटा बेनिफिट्स

    वेबसाइट के मुताबिक, 51 रुपये, 101 रुपये और 151 रुपये वाले UL 5G ऐड-ऑन पैक अब अनलिमिटेड 5G डेटा बेनिफिट्स के साथ क्रमशः 1GB (पहले 3GB), 2GB (पहले 6GB), और 3GB (पहले 9GB) डेटा देंगे। कोटा खत्म होने के बाद, डेटा पर 50 पैसे प्रति MB का चार्ज लगेगा। ये ऐड-ऑन पैक तभी दिखेंगे जब कस्टमर एलिजिबल बेस प्लान पर होगा।

    एयरटेल अनलिमिटेड 5G डेटा बेनिफिट

    एयरटेल के 51 रुपये, 101 रुपये और 151 रुपये अनलिमिटेड 5G डेटा ऐड-ऑन पैक के साथ, रोजाना 1GB या 1.5GB प्लान वाले कस्टमर भी अनलिमिटेड 5G डेटा का मजा ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए 30 दिनों के लिए 300GB की फेयर यूसेज पॉलिसी (FUP) लिमिट लागू होगी। चूंकि, एयरटेल 5G नेटवर्क पर किसी भी डेटा बेनिफिट का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, इसलिए 5G से कनेक्ट होने पर डेटा की खपत काफी तेजी से होती है।

