Airtel ने बंद किए दो ये दो प्रीपेड प्लान, यूजर्स के बीच थे पॉपुलर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारती एयरटेल ने भारत में चुपचाप दो प्रीपेड रिचार्ज पैक बंद कर दिए हैं। ये प्लान 121 रुपये और 181 रुपये वाले थे। इन प्लान में 30 दिनों के लिए हाई-स्पीड डेटा बेनिफिट्स मिलते थे। इनमें एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम का फ्री एक्सेस भी शामिल था। ये टेलीकॉम ऑपरेटर की सब्सक्रिप्शन सर्विस है। इसमें Netflix, JioHotstar, SonyLIV और दूसरे 25 से ज्यादा OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का कंटेंट मिलता है। अगर एयरटेल कस्टमर्स सिर्फ डेटा बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो उन्हें अब दूसरे प्रीपेड रिचार्ज पैक चुनने होंगे।

एयरटेल ने डेटा पैक बंद किए एयरटेल ने भारतीय सर्किल में बदले हुए प्रीपेड रिचार्ज प्लान दिखाने के लिए अपनी वेबसाइट और ऐप पेज अपडेट कर दिए हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर के 121 रुपये और 181 रुपये वाले डेटा पैक को रिचार्ज ऑप्शन से हटा दिया गया है। बंद किए गए प्लान में 30 दिनों के लिए सिर्फ डेटा बेनिफिट्स मिलते थे। ये प्लान अब उपलब्ध नहीं हैं।

कस्टमर्स को अब दूसरे प्लान चुनने होंगे। सबसे सस्ता डेटा प्लान 100 रुपये का है। इसमें 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ 6GB डेटा मिलता है। ये रिचार्ज, प्लान के ड्यूरेशन के लिए Airtel Xtreme Play सब्सक्रिप्शन के हिस्से के तौर पर SonyLIV और 20 दूसरे OTT ऐप्स का एक्सेस भी देता है।

जो लोग ज्यादा डेटा चाहते हैं, वे 161 रुपये के डेटा पैक से रिचार्ज कर सकते हैं, जिसमें सेम वैलिडिटी टाइम के लिए 12GB डेटा मिलता है। इसके अलावा, Airtel 195 रुपये का पैक भी ऑफर करता है, जिसे 'बेस्ट क्रिकेट पैक' कहा जाता है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) के मुताबिक, कस्टमर्स को 12GB डेटा और एक महीने के लिए JioHotstar Mobile का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसमें कॉम्प्लिमेंट्री Airtel Xstreme Play सब्सक्रिप्शन भी शामिल है।

अंतिम 30 दिन वाले रिचार्ज पैक की कीमत 361 रुपये है। इसमें कस्टमर्स को 30 दिनों के लिए 50GB डेटा मिलता है। Airtel का कहना है कि कोटा पूरा होने के बाद डेटा टैरिफ 50p प्रति MB इस्तेमाल पर चार्ज किया जाएगा।