Airtel ने बंद किया सबसे सस्ता प्रीपेड रिचार्ज प्लान, नंबर एक्टिवेट रखने के लिए अब देने होंगे इतने रुपये
Airtel ने अपने प्रीपेड प्लान से 189 रुपये वाला वॉइस-ओनली प्लान हटा दिया है। अब ग्राहकों को नंबर एक्टिव रखने के लिए कम से कम 199 रुपये का रिचार्ज करना होगा। कंपनी डेटा-सेंट्रिक प्लान पर ध्यान दे रही है। 189 रुपये वाले प्लान में सिर्फ वॉइस कॉलिंग मिलती थी, लेकिन अब एंट्री लेवल प्लान में डेटा भी मिलेगा। सिर्फ कॉलिंग वालों को अब ज्यादा पैसे देने होंगे।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Airtel ने अपने प्रीपेड रिचार्ज प्लान पोर्टफोलियो से 189 रुपये वाला प्लान हटा दिया है। यह कंपनी का वॉइस ओनली प्रीपेड प्लान था। इस प्लान के बाद अब यूजर्स को अपना नंबर एक्टिवेट रखने के लिए कम से कम 199 रुपये वाला रिचार्ज करना होगा। कंपनी ने इस प्लान को रिमूव कर संकेत दिया है कि वह डेटा-सेंट्रिक प्लान को आगे बढ़ा रहा है। भारतीय टेलीकॉम मार्केट में ग्राहकों के बीच वॉइस ओनली प्लान ज्यादा लोकप्रिय नहीं है।
एयरटेल का 189 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को सिर्फ वॉइस कॉलिंग मिलती थी, जो सीनियर सिटीजन या ऐसे यूजर्स को को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस प्लान को हटाने के बाद एयरटेल के एंट्री लेवल प्लान से ही यूजर्स को डेटा और दूसरे डिजिटल बेनिफिट ऑफर किए जाएंगे। इसके साथ ही सिर्फ कॉलिंग सर्विस यूज करने वाले यूजर्स को अब ज्यादा पैसे देकर मोबाइल रिचार्ज करवाना होगा।
Airtel ने बंद किया 189 रुपये वाला प्लान
Airtel ने अपने प्रीपेड प्लान को अपडेट करते हुए 189 रुपये वाला प्लान हटा दिया है। अब कंपनी की वेबसाइट में नया 199 रुपये वाला प्लान उपलब्ध है, जो कंपनी का सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान है। एयरटेल का 189 रुपये वाला प्लान वॉइस-ओनली प्लान था, जिसे कंपनी ने डिस्कॉन्टिन्यू कर दिया है। यह प्लान सिर्फ कॉलिंग फीचर उपलब्ध करता था।
एयरटेल के 189 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को देशभर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का बेनिफिट मिलता था। इसके साथ ही प्लान में यूजर्स को डेटा उपलब्ध नहीं करवाया जाता था। अब यूजर्स के पास एंट्री लेवल रिचार्ज के लिए 199 रुपये वाले प्लान का ऑप्शन होगा। इसमें यूजर्स को डेटा के साथ-साथ वॉइस और एसएमएस की सुविधा भी मिलेगी।
Airtel Rs 199 Plan Details
Airtel के नए 199 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है। इसके साथ ही यूजर्स को हर दिन 100 एसएमएस, 28 दिन के लिए 2जीबी डेटा मिलता है। डेली डेटा लिमिट खत्म हो जाने के बाद यूजर्स को डेटा के लिए प्रति एमबी 50 पैसे का शुल्क देना होगा। इसके साथ ही यूजर्स को इस प्लान के साथ फ्री हेलो ट्यून्स और एक साल के लिए Perplexity Pro AI टूल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा।
