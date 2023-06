Featured story

AI vs robots: ChatGPT की तरह ANDI भी रच रहा इतिहास, इंसानों जैसे सांस लेने वाला रोबोट जानें क्यों है खास

AI vs robots Robots Can Perform Multiple Task Like Human beings Know जहां एक ओर इंसानों जैसे बातचीत करने वाला चैटबॉट मॉडल दुनिया भर के करोड़ों यूजर्स को लुभाने का काम कर रहा है वहीं इंसानों जैसे सांस लेने वाले पसीना बहाने वाले और ठंड लगने पर कंपकंपाने वाले रोबोट ANDI को भी पेश किया जा चुका है। (फोटो- Canva)