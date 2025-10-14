Google Meet पर आया मेकअप फिल्टर, कॉल के दौरान AI से मिलेगा स्टूडियो वाला लुक; मिलेंगे 12 ऑप्शन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google Meet ने यूजर्स के लिए हाइब्रिड वर्क एक्सपीरियंस और वीडियो कॉल प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नए फीचर्स की घोषणा की है। टेक कंपनी ने वेब और मोबाइल दोनों प्लेटफॉर्म्स पर AI-पावर्ड मेकअप इफेक्ट्स रोलआउट करना शुरू कर दिया है। यूजर्स 12 स्टूडियो-जैसे मेकअप लुक्स में से सेलेक्ट सकते हैं, जिनमें मिनिमल, पॉलिश्ड लुक्स से लेकर प्रोफेशनल स्टाइल्स तक शामिल हैं, ताकि वे वीडियो कॉल के दौरान अपने अपीयरेंस में ज्यादा कम्फर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें। ये फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहेगा और इसे मैनुअली ऑन करना होगा। AI-पावर्ड मेकअप फीचर अगले दो हफ्तों में सभी सपोर्टेड Google Meet अकाउंट्स में उपलब्ध होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Google Meet में यूजर्स अब वर्चुअल ब्लश, फाउंडेशन और लिपस्टिक लगा सकेंगे कंपनी ने सोमवार को अपने Workspace ब्लॉग के जरिए Google Meet में AI-पावर्ड मेकअप इफेक्ट्स जोड़ने की घोषणा की। ये फीचर यूजर्स को 12 नए स्टूडियो मेकअप लुक्स में से चुनने की सुविधा देता है, जिनमें पॉलिश्ड और प्रोफेशनल टच से लेकर ज्यादा एक्सप्रेसिव लुक्स तक शामिल हैं। यूजर की पसंद अगली मीटिंग के लिए भी सेव रहेगी। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट लीड Daniela का एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वे AI-पावर्ड मेकअप इफेक्ट्स को डेमो करती नजर आती हैं।

ये मेकअप फीचर यूजर्स को वर्चुअल फाउंडेशन, ब्लश और लिपस्टिक लगाने की सुविधा देता है, जो उनके मूव करने या कॉफी पीने जैसे रोजमर्रा के मूवमेंट्स के दौरान भी चेहरे पर नैचुरल और स्टेबल बने रहते हैं। ये फीचर फिलहाल मोबाइल डिवाइसेज और वेब दोनों पर Google Meet में रोलआउट हो रहा है। रोलआउट 8 अक्टूबर से शुरू हुआ था और ये अगले 15 दिनों में सभी सपोर्टेड अकाउंट्स में उपलब्ध हो जाएगा।

मेकअप फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहेगा, और Google Meet यूजर्स इसे Google Meet की सेटिंग्स में जाकर ऑन कर सकते हैं। ये फीचर बिज़नेस स्टैंडर्ड, बिजनेस प्लस, एंटरप्राइज एसेंशियल्स, एंटरप्राइज स्टार्टर, एंटरप्राइज स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज प्लस, एजुकेशन प्लस, गूगल वन और गूगल वर्कस्पेस इंडिविजुअल अकाउंट्स वाले यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा।

Google Meet के ये नए AI-बेस्ड मेकअप इफेक्ट्स खासतौर पर उन एम्प्लॉइज के बीच लोकप्रिय हो सकते हैं जो अपने वर्क अकाउंट से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये फीचर उन यूजर्स के लिए भी फायदेमंद रहेगा जो कैमरा-रेडी महसूस न करने पर कैमरा बंद रखना पसंद करते हैं। Google ने अक्टूबर 2023 में मोबाइल डिवाइसेज़ पर दो पोर्ट्रेट टच-अप मोड्स लॉन्च किए थे। ये फीचर पिछले साल मार्च में Google Meet वेब पर भी एक्सटेंड किया गया था।