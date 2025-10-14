Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Google Meet पर आया मेकअप फिल्टर, कॉल के दौरान AI से मिलेगा स्टूडियो वाला लुक; मिलेंगे 12 ऑप्शन

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:00 AM (IST)

    Google Meet ने यूजर्स के लिए वीडियो कॉल्स को और प्रोडक्टिव और कम्फर्टेबल बनाने के लिए नए AI-पावर्ड मेकअप फीचर्स लॉन्च किए हैं। अब यूजर्स वर्चुअल ब्लश, लिपस्टिक और फाउंडेशन जैसे 12 स्टूडियो-लुक्स में से चुन सकते हैं। ये फीचर वेब और मोबाइल दोनों पर रोलआउट हो रहा है और सभी सपोर्टेड अकाउंट्स में अगले दो हफ्तों में उपलब्ध होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    Google Meet ने अपने यूजर्स के लिए नए फीचर्स की घोषणा की है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google Meet ने यूजर्स के लिए हाइब्रिड वर्क एक्सपीरियंस और वीडियो कॉल प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नए फीचर्स की घोषणा की है। टेक कंपनी ने वेब और मोबाइल दोनों प्लेटफॉर्म्स पर AI-पावर्ड मेकअप इफेक्ट्स रोलआउट करना शुरू कर दिया है। यूजर्स 12 स्टूडियो-जैसे मेकअप लुक्स में से सेलेक्ट सकते हैं, जिनमें मिनिमल, पॉलिश्ड लुक्स से लेकर प्रोफेशनल स्टाइल्स तक शामिल हैं, ताकि वे वीडियो कॉल के दौरान अपने अपीयरेंस में ज्यादा कम्फर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें। ये फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहेगा और इसे मैनुअली ऑन करना होगा। AI-पावर्ड मेकअप फीचर अगले दो हफ्तों में सभी सपोर्टेड Google Meet अकाउंट्स में उपलब्ध होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Google Meet में यूजर्स अब वर्चुअल ब्लश, फाउंडेशन और लिपस्टिक लगा सकेंगे

    कंपनी ने सोमवार को अपने Workspace ब्लॉग के जरिए Google Meet में AI-पावर्ड मेकअप इफेक्ट्स जोड़ने की घोषणा की। ये फीचर यूजर्स को 12 नए स्टूडियो मेकअप लुक्स में से चुनने की सुविधा देता है, जिनमें पॉलिश्ड और प्रोफेशनल टच से लेकर ज्यादा एक्सप्रेसिव लुक्स तक शामिल हैं। यूजर की पसंद अगली मीटिंग के लिए भी सेव रहेगी। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट लीड Daniela का एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वे AI-पावर्ड मेकअप इफेक्ट्स को डेमो करती नजर आती हैं।

    ये मेकअप फीचर यूजर्स को वर्चुअल फाउंडेशन, ब्लश और लिपस्टिक लगाने की सुविधा देता है, जो उनके मूव करने या कॉफी पीने जैसे रोजमर्रा के मूवमेंट्स के दौरान भी चेहरे पर नैचुरल और स्टेबल बने रहते हैं। ये फीचर फिलहाल मोबाइल डिवाइसेज और वेब दोनों पर Google Meet में रोलआउट हो रहा है। रोलआउट 8 अक्टूबर से शुरू हुआ था और ये अगले 15 दिनों में सभी सपोर्टेड अकाउंट्स में उपलब्ध हो जाएगा।

    Google Meet Makeup

    मेकअप फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहेगा, और Google Meet यूजर्स इसे Google Meet की सेटिंग्स में जाकर ऑन कर सकते हैं। ये फीचर बिज़नेस स्टैंडर्ड, बिजनेस प्लस, एंटरप्राइज एसेंशियल्स, एंटरप्राइज स्टार्टर, एंटरप्राइज स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज प्लस, एजुकेशन प्लस, गूगल वन और गूगल वर्कस्पेस इंडिविजुअल अकाउंट्स वाले यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा।

    Google Meet के ये नए AI-बेस्ड मेकअप इफेक्ट्स खासतौर पर उन एम्प्लॉइज के बीच लोकप्रिय हो सकते हैं जो अपने वर्क अकाउंट से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये फीचर उन यूजर्स के लिए भी फायदेमंद रहेगा जो कैमरा-रेडी महसूस न करने पर कैमरा बंद रखना पसंद करते हैं। Google ने अक्टूबर 2023 में मोबाइल डिवाइसेज़ पर दो पोर्ट्रेट टच-अप मोड्स लॉन्च किए थे। ये फीचर पिछले साल मार्च में Google Meet वेब पर भी एक्सटेंड किया गया था।

    फिल्टर्स और फेसियल एन्हांसमेंट्स जैसे फीचर्स TikTok, Snapchat और Instagram जैसे वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स पर आम हैं। Google Meet के राइवल प्लेटफॉर्म्स जैसे Zoom और Microsoft Teams भी लंबे समय से स्किन स्मूदिंग और वर्चुअल मेकअप जैसे ब्यूटीफिकेशन फीचर्स ऑफर कर रहे हैं।

    यह भी पढ़ें: Instagram पर नया फीचर, बच्चों की सेफ्टी के लिए ऑन रहेगी खास सेटिंग; पैरेंट्स की बिना इजाजत नहीं बदलेगी