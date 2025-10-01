Language
    iPhone यूजर्स के लिए आ गया Adobe का फ्री वीडियो एडिटर ऐप, कर सकते हैं डाउनलोड

    Updated: Wed, 01 Oct 2025 09:00 AM (IST)

    Adobe ने आखिरकार iOS के लिए नया Premiere ऐप लॉन्च कर दिया है जिसे App Store से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है। पहले ये ऐप 4 सितंबर को प्री-ऑर्डर के लिए लिस्ट हुआ था और अब ऑफिशियल तौर पर रिलीज हो गया है। ये एक फ्री-टू-यूज वीडियो एडिटिंग ऐप है लेकिन कुछ एडवांस फीचर्स प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और जनरेटिव AI क्रेडिट्स के साथ ही मिलेंगे।

    Adobe ने iOS के लिए नया Premiere ऐप लॉन्च कर दिया है।

     टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Adobe Premiere ऐप अब iOS के लिए App Store पर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए उपलब्ध है। नया वीडियो एडिटिंग ऐप 4 सितंबर को प्री-ऑर्डर के लिए लिस्ट किया गया था और इसे सोमवार को लॉन्च किया गया। कंपनी का नया iOS ऐप फ्री-टू-यूज ऑफरिंग है। हालांकि, कुछ फीचर्स के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की जरूरत होगी। Adobe का कहना है कि ये ऐप डेस्कटॉप Adobe Premiere सॉफ्टवेयर के करीब एक्सपीरियंस देता है और इसमें मल्टी-ट्रैक टाइमलाइन और डायनामिक ऑडियो वेवफॉर्म जैसे फीचर्स शामिल हैं।

    एंड्रॉयड के लिए भी हो रहा है डेवलपमेंट

    अनाउंसमेंट के दौरान कंपनी ने कहा कि Adobe Premiere ऐप एक 'फास्ट, फ्री और आसान ऐप है जो प्रो-लेवल क्रिएटिव कंट्रोल आपके हाथों में देता है, बिना प्रो-लेवल कॉम्प्लेक्सिटी के। iPhone यूजर्स अब App Store से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। Adobe का कहना है कि इसका Android वर्जन भी डेवलपमेंट में है, लेकिन रिलीज डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई।

    ऐप में बेसिक इंटरफेस है, जिसके टॉप पर ट्यूटोरियल दिया गया है और नीचे कई टूल्स लिस्टेड हैं। इनमें से कुछ टूल्स 'New from photo library,' 'New from files,' 'New blank project,' और 'Extract audio' लेबल किए गए हैं।

    इसमें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स भी हैं जो वीडियो में कैप्शन ऐड करते हैं, इमेज जनरेट करते हैं, इमेज से वीडियो बनाते हैं और इमेज को एक्सपैंड करते हैं। ये फीचर्स एक पेवॉल के पीछे छिपे हैं और इन्हें यूज करने के लिए जेनेरेटिव AI क्रेडिट्स चाहिए।

    एक बार प्रोजेक्ट शुरू करने पर, यूजर्स को डेस्कटॉप वर्जन जैसे टूल्स मिलते हैं, जिनमें मल्टी-ट्रैक टाइमलाइन और डायनामिक ऑडियो वेवफॉर्म को सेलेक्ट करने के ऑप्शन्स मौजूद हैं। ऐप यूजर्स को वीडियो को ट्रिम, लेयर और हर फ्रेम को फाइन-ट्यून करने देता है। इसके अलावा वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट लेयर्स ऐड करने, स्टाइलिश्ड सबटाइटल लगाने और 4K HDR वीडियो रेजोल्यूशन सपोर्ट करने के ऑप्शन्स भी हैं।

    यूजर्स मोबाइल ऐप पर प्रोजेक्ट शुरू करके डेस्कटॉप पर उसे जारी रख सकते हैं, लेकिन फ्री-टियर यूजर्स को लिमिटेड क्लाउड स्टोरेज मिलता है। ज्यादा स्टोरेज के लिए पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत होगी। Adobe ऐप में Adobe के फुल स्टॉक एसेट लाइब्रेरी का एक्सेस भी मिलता है।

