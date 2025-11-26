Adobe ने Google Chrome के लिए लॉन्च किया नया Photoshop एक्सटेंशन, मिल रहा 12 महीने का फ्री एक्सेस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Adobe ने अपने ब्राउजर-बेस्ड क्रिएटिव टूल्स को एक्सपैंड करते हुए Google Chrome के लिए एक नया Photoshop एक्सटेंशन पेश किया है, जो कई जरूरी एडिटिंग फीचर्स सीधे यूजर्स तक पहुंचाता है, वो भी बिना किसी डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर की जरूरत के। ये रिलीज कंपनी के उस बड़े प्लान का हिस्सा लगती है, जिसमें वह हल्के, आसानी से इस्तेमाल होने वाले एडिटिंग ऑप्शन अलग-अलग डिवाइस पर उपलब्ध कराने पर फोकस कर रही है। खासकर उन यूजर्स के लिए जो अक्सर वेब पर काम करते हैं। ब्राउजर में जरूरी कैपेबिलिटीज जोड़कर, कंपनी का मकसद कॉमन वर्कफ्लो आसान करना और क्रिएटर्स को रोजमर्रा के इमेज टास्क जल्दी पूरा करने का तरीका देना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Adobe Photoshop एक्सटेंशन बैकग्राउंड रिमूवल और कलर एडजस्टमेंट सपोर्ट करता है Adobe ने Google Chrome के लिए नया Photoshop एक्सटेंशन रोल आउट किया है, जिससे यूजर्स अपने ब्राउजर में ही इमेज एडिट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के हिस्से के तौर पर, कंपनी उन सभी यूजर्स को Photoshop Web का 12 महीने का फ्री एक्सेस दे रही है, जो 8 दिसंबर से पहले एक्सटेंशन ऐड करेंगे।

कंपनी का कहना है कि Photoshop एक्सटेंशन समय के साथ और ज्यादा फंक्शन और सुधारों के साथ एक्सपैंड किया जाएगा। ये अपडेट उन क्रिएटर्स, डिजाइनर्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिन्हें ऑनलाइन काम करते समय अक्सर एफिशिएंट और हल्के एडिटिंग टूल्स की जरूरत पड़ती है।

कंपनी के मुताबिक, Adobe Photoshop एक्सटेंशन टूल का मकसद क्विक एडिट्स को आसान बनाना है, बिना डेस्कटॉप एप्लिकेशन पर निर्भर हुए। यूजर्स वेब से इमेज को राइट-क्लिक करके या जहां Photoshop आइकन दिखे उसे सेलेक्ट कर सेव कर सकते हैं, जिसके बाद सेलेक्ट की हुई फाइल Photoshop Web में खुल सकती है।

कंपनी ने बताया, ब्राउजर-बेस्ड एडिटर बैकग्राउंड रिमूवल, कलर और एक्सपोजर एडजस्टमेंट और Instagram, Facebook और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म के लिए बने प्रीसेट डाइमेंशन्स का इस्तेमाल करते हुए क्रॉपिंग सपोर्ट करता है। इसके बाद यूजर्स एडिट की गई इमेज सीधे अपने डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं।