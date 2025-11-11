Acer ने भारत में लॉन्च किया 100-इंच का TV, फिल्म मेकर मोड से है लैस
Acer ने भारत में अपना नया Acerpure Nitro Z Series 100-inch QLED TV लॉन्च किया है। ये स्मार्ट टीवी Google TV पर चलता है और 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें Dolby Vision, HDR10 और Dolby Atmos सपोर्ट दिया गया है। टीवी में 60W साउंड आउटपुट, 3GB RAM, 32GB स्टोरेज और नया Film Maker Mode शामिल है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Acer ने भारत में अपना Acerpure Nitro Z Series 100-इंच QLED TV लॉन्च किया है। Google TV से पावर्ड ये नया स्मार्ट टीवी 144Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आता है। Acerpure Nitro Z सीरीज 100-इंच QLED TV में बेहतर विजुअल्स के लिए Dolby Vision और HDR10 कंटेंट का सपोर्ट दिया गया है। इसमें Dolby Atmos से लैस स्पीकर्स हैं जो 60W ऑडियो आउटपुट देते हैं। ये स्मार्ट टीवी 3GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ आता है, साथ ही इसमें नया फिल्म मेकर मोड भी दिया गया है।
Acerpure Nitro Z Series 100-इंच QLED TV की भारत में कीमत
Acerpure Nitro Z Series 100-inch QLED TV की कीमत भारत में 2,59,999 रुपये रखी गई है। कंपनी ने पुष्टि की है कि ये टीवी एक्सक्लूसिव तौर पर Flipkart पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।
Acerpure Nitro Z Series 100-inch QLED TV के स्पेसिफिकेशन्स
Acerpure Nitro Z Series 100-inch QLED TV Google TV पर चलता है, जिससे यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर के जरिए कई ऐप्स का एक्सेस मिलता है। इसमें 100-इंच का QLED पैनल दिया गया है जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसका डिस्प्ले 400 निट्स ब्राइटनेस ऑफर करता है और Dolby Vision और HDR10 को सपोर्ट करता है।
गेमिंग लवर्स के लिए Acerpure Nitro Z सीरीज 100-inch QLED TV में ऑटो लो-लेटेंसी मोड (ALLM) और वेरिएबल रिफ्रेश रेट (VRR) जैसे खास फीचर्स दिए गए हैं। इसमें मोशन एस्टिमेशन मोशन कंपनसेशन (MEMC) टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जो लैग और मोशन ब्लर को कम करने में मदद करती है।
Acerpure Nitro Z सीरीज 100-inch QLED TV के ऑडियो सिस्टम में 5 ट्वीटर और Dolby Atmos सपोर्ट है, जो 60W का साउंड आउटपुट देता है। इसमें 3GB RAM और 32GB स्टोरेज दी गई है, जिससे मल्टीटास्किंग और ऐप्स या मीडिया स्टोर करना आसान होता है।
Acerpure Nitro Z सीरीज 100-inch QLED TV में नया Film Maker Mode दिया गया है, जो कंटेंट को उसी तरह दिखाने का दावा करता है जैसा क्रिएटर्स ने बनाया है। ये टीवी डुअल Wi-Fi कनेक्टिविटी के साथ आता है और इसमें रिमोट कंट्रोल भी शामिल है।
