Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Acer ने लॉन्च किए एडवांस फीचर वाले गेमिंग स्मार्टफोन, कीमत 19 हजार रुपये से है कम

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:07 PM (IST)

    Acerpure India ने Nitro Series गेमिंग स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है। यह टीवी 43 55 65 और 75 इंच के स्क्रीन साइज में उपलब्ध है। इनमें 4K QLED पैनल 120 Hz रिफ्रेश रेट और Google TV प्लेटफॉर्म जैसे फीचर्स हैं। ये टीवी Android 14 पर बेस्ड हैं और इनमें 2GB रैम और 16GB स्टोरेज है। भारत में इनकी शुरुआती कीमत 18999 रुपये है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Acerpure Nitro Series गेमिंग स्मार्ट टीवी भारत में लॉन्च

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Acer Group की कंपनी Acerpure India ने गेमिंग स्मार्ट टीवी की रेंज लॉन्च की है। एसर ने लेटेस्ट स्मार्ट टीवी Nitro Series Gaming TV को कंपनी ने चार स्क्रीन साइज - 43-इंच, 55-इंच, 65-इंच, और 75-इंच में लॉन्च किया है। एसर के लेटेस्ट टीवी में Google TV प्लेटफॉर्म पर बेस्ट हैं। यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से टीवी में ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां हम आपको इन टीवी के स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कीमत के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Acerpure Nitro TV के फीचर्स

    Acerpure Nitro TV में कंपनी ने 4K QLED पैनल दिए हैं, जिनका रेजोल्यूशन 3840 x 2160 पिक्सल है। इन टीवी का रिफ्रेश रेट 120 Hz है, जो हाई स्पीड सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही इनमें स्मूद और लो-लेटेंसी परफॉर्मेंस के लिए ऑटो लो लेटेंसी मोड (ALLM), वेरिएबल रिफ्रेश रेट (VRR), और मोशन एस्टिमेट मोशन कॉम्पेनसेशन (MEMC) सपोर्ट दिया गया है।

    इसके साथ ही रियल टाइम में ब्राइटनेस, कॉन्स्ट्रास्ट और शार्पनेस एडजेस्ट करने के लिए AI Picture Quality (AIPQ) फीचर दिया गया है। एसर के लेटेस्ट टीवी की डिस्प्ले 1.07 बिलियन कलर, HDR10, Dolby Vision, और Filmmaker Mode सपोर्ट करती है।

    ये टीवी प्लग एंड प्ले गेम पैड सपोर्ट करते हैं। यानी गेमिंग के लिए यूजर्स को अलग से कंसोल खरीदने की जरूरत नहीं है। इन टीवी में यूजर्स को HDMI, USB, RJ45, Satellite Tuner, और हेडफोन जैक जैसे कई पोर्ट मिलते हैं। इसके साथ ही वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए डुअल बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ का सपोर्ट भी मिलता है। इसके साथ ही बिल्ट-इन क्रोमकास्ट और रिमोट फाइडर जैसे फीचर भी मिलते हैं।

    एसर के टीवी में यूजर्स को 50W तक का ऑडियो आउटपुट मिलता है, जो Dolby Atmos और इंटीग्रेटेड सब-वूफर के साथ आते हैं। ये टीवी Google TV 5.0 पर रन करते हैं, जो Android 14 पर बेस्ड है। टीवी में 2GB की रैम और 16GB की स्टोरेज मिलती है।

    कीमत

    एसर के लेटेस्ट Nitro Series Gaming TV सीरीज को फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। कंपनी ने भारत में इन्हें 18,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है।

    यह भी पढ़ें- Kodak ने लॉन्च किया 6399 रुपये का टीवी, JioHotstar के साथ YouTube भी चलेगा