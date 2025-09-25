Language
    कब लॉन्च होंगे 6G स्मार्टफोन? Qualcomm ने बताया कितनी एडवांस होगी नई टेक्नोलॉजी

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:32 PM (IST)

    क्वालकॉम के अनुसार 6G मोबाइल इंटरनेट सर्विस 2028 तक बाजार में आ सकती है। 6G में हाई स्पीड और अधिक डेटा हैंडलिंग क्षमता होगी। यह इंटेलिजेंस नेटवर्क भी होगा जो Perception और Sensor Data जैसी कैपेबिलिटीज से लैस होगा। 6G नेटवर्क डेटा को समझकर कार्य करने में सक्षम होगा जैसे कि फैक्ट्री में रोबोट की गति को एडजस्ट करना। कमर्शियल 6G स्मार्टफोन 2030 तक लॉन्च होने की उम्मीद है।

    5G और 6G टेक्नोलॉजी में क्या अंतर होगा?

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। 6G मोबाइल इंटरनेट सर्विस जल्द शुरू हो सकती है। मोबाइल चिप बनाने वाली शीर्ष कंपनियों में शुमार Qualcomm का कहना है कि 2028 के शुरुआत में 6G डिवाइसेस मार्केट में आ सकते हैं। कंपनी के एनुअल विजन की-नोट के दौरान Qualcomm CEO क्रिस्टियानो एमॉन ने बताया उनकी कंपनी इन दिनों काफी व्यस्त है। उनका कहना था कि हम अगले जेनरेशन कनेक्टिविटी पर जोर-शोर से काम कर रहे हैं, जो कि 6G है।

    क्रिस्टियानो एमॉन बताते हैं कि वे अगले 3 साल में 6जी कनेक्टिविटी वाले डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि ये डिवाइस कमर्शियल नहीं होंगे। बस 6जी की कैपेबिलिटीज दिखाने के लिए लाए जाएंगे।

    5G और 6G में क्या अंतर होगा?

    6G में सिर्फ हाई स्पीड, अधिक बैंडविर्थ और ज्यादा मात्रा में डेटा हैंडल करने की क्षमता ही नहीं बल्कि यह इंटेलिजेंस नेटवर्क होगा। इसके पास Perception और Sensor Data जैसे कैपेबिलिटीज भी होंगी। इन कैपेबिलिटीज के साथ नेटवर्क इंटेलिजेंस के नए यूज केस देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही एज और क्वाउड कनेक्टिविटी में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

    6G नेटवर्क की  Perception और Sensor Data टेक्नोलॉजी को उदाहरण से समझें तो अगर किसी फैक्ट्री में कोई रोबोट अपनी तय गति से धीमे काम कर रहा है तो नेटवर्क की Perception यह समझने की कोशिश करेगा कि किस कारण से रोबोट ठीक से काम नहीं कर रहा है। नेटवर्क Sensor Data से सिर्फ डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा, बल्कि वह उसे समझकर उसके आधार पर काम करेगा।

    ऐसे में नेटवर्क खुद ही रोबोट से स्पीड को एडजस्ट करने या रोबोट के कार्य में आ रही बाधा के बारे में टीम को अलर्ट करेगा। इसके साथ ही होलोग्राफिक कम्युनिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी के यूज भी बढ़ जाएंगे।

    2030 तक लॉन्च होंगे 6G स्मार्टफोन

    6G टेक्नोलॉजी मौजूदा मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क 5G को रिप्लेस करेगी। 5जी ने यूजर्स को हाई स्पीड डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की क्षमता दी है। दुनियाभर के बाजारों में 5जी सर्विस करीब करीब लॉन्च हो चुकी है। अब लगभग हर स्मार्टफोन 5जी टेक्नोलॉजी से लैस है।

    6G के आने से स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बड़े बदलाव की उम्मीद है। रिपोर्ट्स की मानें तो नई टेक्नोलॉजी के साथ-साथ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, सर्किट, और एल्गोरिद्म में व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही कमर्शियल 6जी स्मार्टफोन के 2030 तक लॉन्च होने की उम्मीद है।

