6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाला Samsung का फोन हुआ सस्ता, जानें नई कीमत और खूबियां

Samsung Galaxy M13 स्मार्टफोन की कीमत 1000 रुपये कम हो गई है। सैमसंग का यह फोन दो वेरिएंट 4GB रैम और 6GB रैम के साथ आता है। लेटेस्ट प्राइस कट के बाद फोन को 10999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें 50MP ट्रिपल रियर कैमरा और Exynos 850 चिपसेट दिया गया है।

6000mAh Battery and 50MP camera samsung phone gets price cut, check price and features

Your browser does not support the audio element.