50MP कैमरा और 6000mAh बैटरी के साथ Samsung Galaxy F34 5G भारत में लेगा एंट्री, जानिए मिलेगा क्या खास

सैमसंग ने खुलासा किया है कि वह जल्द ही भारत में अपना F-सीरीज के गैलेक्सी F34 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा। कंपनी ने आगामी स्मार्टफोन के बारे में कुछ विवरण भी प्रकट किए हैं।इस स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले होगा। साथ ही 1000nits तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। सैमसंग गैलेक्सी F34 5G में 50MP का मुख्य कैमरा होगा जिसमें कोई शेक कैमरा फीचर नहीं होगा।

Samsung soon to launch its new smartphone galaxy F34 5G , know the details here

Your browser does not support the audio element.