50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Samsung Galaxy M17 5G, जानें कीमत और खूबियां

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung Galaxy M17 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। सैमसंग का यह फोन बजट सेगमेंट में कंपनी के बेस्ट सेलर Galaxy M16 5G को रिप्लेस करेगा। यह फोन 6nm Exynos चिपसेट, 8GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज के साथ Circle to Search जैसे एआई टूल के साथ लॉन्च किया गया है। सैमसंग का दावा है कि यह फोन 15 हजार रुपये तक के बजट में आने वाला पहला फोन है, जिसमें नो-शेक कैमरा दिया गया है। यहां हम आपको सैमसंग के इस फोन की डिटेल स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Samsung Galaxy M17 5G की खूबियां सैमसंग के Galaxy M17 5G स्मार्टफोन में 6.7 इंच का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1100 निट्स है। सैमसंग का यह बजट स्मार्टफोन इन-हाउस 6nm Exynos 1330 प्रोसेसर पर रन करता है। यह फोन 4जीबी, 6 जीबी और 8 जीबी तक रैम के साथ मार्केट में पेश किया गया है।

Galaxy M17 5G स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन का प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। यह ब्लर फ्री फोटो और शेक फ्री वीडियो कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। सैमसंग के फोन में दिया प्राइमरी कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है। प्राइमरी कैमरा के साथ कंपनी ने अल्ट्रावाइड कैमरा और मैक्रो कैमरा लेंस भी दिया गया है। सैमसंग के इस फोन में सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

सैमसंग का यह फोन Android 15 पर आधारित One UI 7 पर रन करता है। कंपनी का कहना है कि इस फोन के लिए 6 ओएस अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट ऑफर किया जाएगा। सैमसंग का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन Galaxy M17 5G में कंपनी ने 5000mAh की बैटरी दी है। यह फोन 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। यह फोन IP54 रेटिंग के साथ लाया गया है। सैमसंग का यह फोन Moonlight Silver और Sapphire Black दो कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।