5000mAh कार्बन सिलिकन बैटरी और 50MP कैमरा के साथ आया Motorola Edge 70, चेक करें कीमत और फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola Edge 70 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। इस फोन को मोटोरोला ने Qualcomm के लेटेस्ट Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट के साथ मार्केट में उतारा है। मिड रेंज में लॉन्च हुए इस फोन में 5000mAh सिलिकन कार्बन बैटरी दी गई है। मोटोरोला का यह स्मार्टफोन 68W वायर्ड और 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंग के साथ पेश किया गया है। इस फोन में 50-मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। यहां हम आपको फोन की खूबियों के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

Motorola Edge 70 की कीमत Motorola Edge 70 को भारत में 29,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। यह फोन 8GB की रैम और 256GB की स्टोरेज के साथ पेश किया गया है। लॉन्च ऑफर की बात करें तो कंपनी इस फोन पर सलेक्टेड बैंक कार्ड के साथ 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट ऑफर कर रही है।

मोटोरोला के इस फोन को Flipkart और Motorola India की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही यह फोन कंपनी के पार्टनर रिटेल स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। Motorola Edge 70 स्मार्टफोन को Pantone Bronze Green, Pantone Gadget Grey, और Pantone Lily Pad कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।

Motorola Edge 70 स्पेसिफिकेशन और फीचर डिस्प्ले: Motorola Edge 70 स्मार्टफोन में 6.7-इंच के 1.5K AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक और पीक ब्राइटनेस 4,500 निट्स तक है। यह डिस्प्ले Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन, Dolby Vision, और HDR10+ सपोर्ट करती है। प्रोसेसर और रैम: मोटोरोला का यह फोन Qualcomm के Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट के साथ, 8GB की LPDDR5x RAM और 256GB की UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। सॉफ्टवेयर: Android 16 पर आधारित Hello UI पर रन करता है। कंपनी का कहना है कि इस फोन को 3 एंड्रॉयड मेजर अपग्रेड और 4 साल के लिए सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। Motorola का यह फोन Moto AI टूल्स, Next Move, Catch Me Up 2.0, Pay Attention 2.0, Remember This + Recall, और Co-pilot जैसे फीचर्स से लैस है।

फोटोग्राफी: Motorola Edge 70 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50-मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) का सपोर्ट दिया गया है। इस फोन में 50-MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और थ्री-इन-वन लाइट सेंसर दिया गया है। इस फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह फोन 60fps पर 4K रेजोल्यूशन पर वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसके साथ ही फोन में AI Video Enhancement, AI Action Shot, और AI Photo Enhancement टूल्स मिले हैं।