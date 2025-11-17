5000mAh बैटरी और 50MP कैमरे वाला Nothing का बजट स्मार्टफोन इस दिन होगा लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

Language
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:25 PM (IST)

    नथिंग जल्द ही 27 नवंबर को अपना बजट स्मार्टफोन, नथिंग फोन (3ए) लाइट लॉन्च करने जा रहा है। यह 'मेड इन इंडिया' फोन होगा जिसमें 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और 6.77 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले होगा। मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 प्रो प्रोसेसर और 5000mAh बैटरी के साथ, यह Android 15 पर चलेगा और 2026 तक अपडेट प्राप्त करेगा।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Nothing जल्द ही मार्केट में अपना बजट स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। कंपनी ने कंफर्म किया है कि वह 27 नवंबर को Nothing Phone (3a) Lite स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रहा है। यह स्मार्टफोन कंपनी के Phone (3a) सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन है। इससे पहले कंपनी इस फोन को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर चुकी है। नथिंग के अपकमिंग फोन के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी स्पेसिफिकेशन्स यूरोपीय वेरिएंट जैसी ही होंगी।

    Nothing Phone (3a) Lite की खूबियां

    Nothing का 27 नवंबर को लॉन्च होने वाला फोन मेड इन इंडिया होगा। इस फोन के बैक और फ्रंट में कंपनी टैंपर्ड ग्लास देगी। इसके साथ ही फोन के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। इस कैमरा सेटअप का प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, जिसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया जाएगा। इस अपकमिंग फोन के रियर पैनल में glyph लाइट दी जाएगी। इसके साथ ही डुअल 5जी सिम सपोर्ट वाले इस फोन में 2TB की एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिलेगी।

    नथिंग के इस फोन में 6.77-इंच का FHD+ 120Hz Super AMOLED स्क्रीन दिया जाएगा, जिसकी पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स होगी। इस फोन में कंपनी Phone (3a) जैसा डिस्प्ले ऑफर करने वाली है। नथिंग के इस फोन में MediaTek Dimensity 7300 Pro SoC दिया जाएगा। इससे पहले कंपनी इस चिपसेट को CMF Phone 2 Pro में दे चुकी है। इस फोन में 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। यह फोन मात्र 20 मिनट की चार्जिंग में 50% तक चार्ज हो जाता है।

    नथिंग फोन (3ए) लाइट के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें 8GB की रैम और 8GB तक वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलेगा। यह फोन Android 15 पर आधारित Nothing OS 3.5 पर रन करेगा। कंपनी कहना है कि वह 2026 के शुरुआत में ही इस फोन के लिए Android 16 पर आधारित Nothing OS 4.0 अपडेट रिलीज कर देगी। इसके साथ ही नथिंग के इस फोन को तीन एंड्रॉयड अपडेट और 6 साल तक के लिए सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे।

