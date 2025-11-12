Nothing Phone 3a Lite जल्द होगा लॉन्च, 50MP कैमरा समेत मिलेंगे ये बेहतरीन फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नथिंग जल्द ही अपना एक और नया फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी फोन 3ए लाइट के नाम से पेश करने जा रही है। बता दें कि ये डिवाइस पहले ही अक्टूबर में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है। अब सोशल मीडिया के जरिये कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि ये फोन भारत में भी लॉन्च किया जाएगा। यह नथिंग फोन 3ए सीरीज का लेटेस्ट डिवाइस होने वाला है, जो डाइमेंशन 7300 प्रो चिपसेट, 8GB रैम और 256GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज से लैस होने वाला है। चलिए पहले फोन की लॉन्च डिटेल्स के बारे में जानें...

Nothing Phone 3a Lite की लॉन्च डिटेल्स नथिंग ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करते हुए बताया है कि फोन 3ए लाइट भारत में जल्द लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी ने पोस्ट किया है कि लाइट-निंग हमेशा कुछ और लेकर आती है। इससे संकेत मिलता है कि हैंडसेट और भी खास फीचर्स से लैस होने वाला है। हालांकि, इस किफायती स्मार्टफोन की लॉन्च डेट अभी कन्फर्म नहीं है। टीजर इमेज से अंदाजा मिल जाता है कि नथिंग फोन 3ए लाइट ब्लैक और वाइट कलर में खरीदने के लिए उपलब्ध होने वाला है।

Nothing Phone 3a Lite के फीचर्स ग्लोबल मार्केट में फोन के लॉन्च होने से इसके कई फीचर्स पहले ही सामने आ गए हैं जहां हैंडसेट में 6.77 इंच का फुल-एचडी+ AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक और पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक हो सकती है। फोन में डुअल-सिम, एंड्रॉइड 16 पर बेस्ड नथिंग ओएस 3.5 देखने को मिल सकता है। डिवाइस को पावर देने के लिए इसमें मीडियाटेक 7300 प्रो चिपसेट मिल सकता है। साथ ही फोन में 8GB रैम और 256GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज मिल सकती है।