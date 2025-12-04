1.97 इंच की बड़ी डिस्प्ले वाली स्मार्टवॉच लॉन्च: GPS, ब्लूटूथ कॉलिंग और हेल्थ फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme ने भारत में अपनी नई स्मार्टवॉच लॉन्च की है, जिसे कंपनी ने Realme Watch 5 के नाम से पेश किया है। वॉच में एक बड़ा AMOLED डिस्प्ले है और इसमें GPS और कई हेल्थ और फिटनेस फीचर्स भी शामिल हैं। कंपनी ने इस वॉच को Realme P4x 5G हैंडसेट के साथ लॉन्च किया है। कंपनी ने बताया है कि स्मार्टवॉच Optiemus Electronics के साथ पार्टनरशिप में डेवलप की गई है, जो अगले कुछ सालों में अपने सभी प्रोडक्ट्स को लोकलाइज करने की उसकी कोशिशों का हिस्सा है। आइए पहले स्मार्टवॉच की कीमत पर एक नजर डालते हैं।

Realme Watch 5 की कीमत कीमत की बात करें तो Realme Watch 5 की कीमत ₹4499 है लेकिन लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी ₹500 का डिस्काउंट दे रही है, जिसके बाद वॉच की कीमत घटकर ₹3999 हो गई है। वॉच की पहली सेल 10 दिसंबर को दोपहर 12 बजे शुरू होगी और आप इस वॉच को Realme India स्टोर और Flipkart से खरीद पाएंगे। वॉच को आप ब्लैक, सिल्वर, मिनट ब्लू और वाइब्रेंट ऑरेंज कलर में खरीद सकेंगे।

Realme Watch 5 के फीचर्स स्मार्टवॉच के फीचर्स की बात करें तो, वॉच में 1.97-इंच का AMOLED डिस्प्ले है जो 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। वॉच में 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है। स्मार्टवॉच 2D फ्लैट ग्लास कवर और मेटैलिक यूनी-बॉडी डिजाइन में आती है। वॉच में एल्यूमीनियम-अलॉय फंक्शनल क्राउन भी दिया गया है। वॉच में हनीकॉम्ब स्पीकर होल और नया 3D वेव स्ट्रैप भी है।

वॉच में 108 स्पोर्ट्स मोड इस नई Watch 5 में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन भी मिलता है। साथ ही वॉच में NFC और 300 से ज्यादा कस्टमाइजेबल वॉच फेस मिलते हैं। इसमें पांच GNSS सिस्टम के साथ इंडिपेंडेंट GPS भी दिया गया है। इसके अलावा वॉच में 108 स्पोर्ट्स मोड, गाइडेड वर्कआउट, स्ट्रेचिंग टूल और Realme Link ऐप के साथ इंटीग्रेशन दिया गया है।