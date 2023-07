12 इंच वाला MacBook हुआ ऑउटडेटेड, नहीं मिलेगा सर्विस सेंटर से रिपेयर का सपोर्ट; ये है वजह

12 inch MacBook Outdated Now 12-इंच मैकबुक का पहला वर्जन नए मॉडल के आने के बाद अप्रैल 2016 में बंद कर दिया गया था। अब यह सात साल पूरे करने के बाद ऑउटडेटेड हो गया है। 12 इंच मैकबुक के लिए आखिरी अपडेट जून 2017 में था और इसे जुलाई 2019 में बंद कर दिया गया था। आइए इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। (फाइल फोटो-जागरण)

12 inch MacBook was released in March 2015 obsolete now know reason

नई दिल्ली, टेक डेस्क। पहला 12-इंच मैकबुक याद है ? खैर, यह अब ऑउटडेटेड हो गया है। यदि यह आपके पास है, तो आप अब Apple स्टोर्स या Apple अधिकृत सर्विस सेंटर से मरम्मत या सेवा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। 2 इंच का मैकबुक मार्च 2015 में जारी किया गया था। इसमें वेज आकार का डिजाइन था, जिसका वजन 1 किलोग्राम से भी कम था। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 99,000 रुपये थी, और यह 1.1GHz डुअल-कोर इंटेल कोर एम प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड इंटेल एचडी 5300 ग्राफिक्स, 8 जीबी रैम और 256 जीबी एसएसडी जैसे कई दमदार फीचर्स से लैस था। ऑउटडेटेड हुआ पुराना 12-inch MacBook 12-इंच मैकबुक पहला मैकबुक मॉडल था जिसमें एपल का बटरफ्लाई स्विच कीबोर्ड डिज़ाइन था। कई शिकायतों और मुकदमों के बाद, बटरफ्लाई कीबोर्ड को पुरे मैकबुक लाइनअप से हटा दिया गया। Apple के अनुसार, किसी प्रोडक्ट को बंद करने के 7 साल बाद ऑउटडेटेड माना जाता है। 12-इंच मैकबुक का पहला वर्जन नए मॉडल के आने के बाद अप्रैल 2016 में बंद कर दिया गया था। अब, यह सात साल पूरे करने के बाद ऑउटडेटेड हो गया है। 12 इंच मैकबुक के लिए आखिरी अपडेट जून 2017 में था, और इसे जुलाई 2019 में बंद कर दिया गया था। 12-inch MacBook की खासियत 12-इंच मैकबुक में एक यूएसबी-सी पोर्ट था जो चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर दोनों के लिए काम करता था, एक नया फोर्स टच ट्रैकपैड और एक बेहतर बैटरी डिज़ाइन था जो एक बड़ी बैटरी को नोटबुक की पतली बॉडी में फिट करने की अनुमति देता था। यह मॉडल एक बड़ी बैटरी-केवल मरम्मत अवधि के लिए उपलब्ध हो सकता है जो प्रोडक्ट को बिक्री के लिए अंतिम बार बेचे जाने की तारीख से 10 साल तक चलती है। साल 2015 में लॉन्च हुआ लैपटॉप अब अपडेटेड हो गया है। मूल 12-इंच मैकबुक एयर को जल्द ही दूसरे-जेन मॉडल द्वारा बदल दिया गया था 2016, जो अब विंटेज मैक की लिस्ट में है।

Edited By: Anand Pandey