    YouTube Music, Apple Music, Spotify और JioSaavn में से कौन है बेस्ट म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:29 PM (IST)

    ऑनलाइन गाने सुनने के लिए कई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube Music, Apple Music, Spotify और JioSaavn उपलब्ध हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म्स की अपनी-अपनी खूबियां हैं। YouTube Music में यूजर्स को बड़ी लाइब्रेरी मिलती है, जबकि Apple Music में हाई क्वालिटी वाला ऑडियो मिलता है। इसके साथ ही Spotify अपनी एल्गोरिद्म और JioSaavn भारतीय संगीत के लिए पॉपुलर है।

    Hero Image


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली।सर्दियों में गुनगुनी धूप में बैठकर या सफर के दौरान गाने सुनने के लिए हम सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में गाने सेव करके रखने का दौर अब लगभग खत्म हो चुका है। Youtube Music, Apple Music, Spotify और JioSaavn पॉपुलर म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं। इन ऐप्स में गाने सुनने का मजा इनके सब्सक्रिप्शन के साथ और भी मजेदार हो जाता है। अगर आप अपने लिए बेस्ट म्यूजिक ऐप सब्सक्रिप्शन की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको इन चारों ऐप्स की कीमत, फीचर्स और सॉन्ग लाइब्रेरी का कंपेयर कर रहे हैं, जिससे आप अपने लिए बेस्ट म्यूजिक ऐप का सेलेक्शन कर सकते हैं।

    YouTube Music

    YouTube Music भी चार प्रीमियम प्लान पेश करता है। कंपनी के इंडिविजुअल प्लान की कीमत 119 रुपये प्रतिमाह है। फैमली प्लान की कीमत 179 रुपये, टू-पर्सन प्लान की कीमत 149 रुपये है। इसके साथ ही स्टूडेंट प्लान की कीमत 59 रुपये प्रतिमाह है। यूजर्स चाहें कुछ रुपये अतिरिक्त देकर यूट्यूब भी ऐड-फ्री एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब का इंडिविजुअल प्लान 149 रुपये से शुरू होता है, जिसमें म्यूजिक के साथ यूट्यूब भी एड फ्री एक्सेस कर सकते हैं।

    YouTube Music प्रीमियम के फायदे

    • एड-फ्री म्यूजिक
    • बैकग्राउंड प्ले
    • ऑफलाइन डाउनलोड
    • ऑडियो/वीडियो स्विचिंग

    Apple Music

    Apple Music का सिंगल प्लान 119 रुपये प्रतिमाह से शुरू होता है। एपल म्यूजिक के फैमिली प्लान की कीमत 179 रुपये प्रतिमाह है, जिसमें छह लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ ही Apple स्टूडेंट्स के लिए भी खास प्लान ऑफर करता है, जिसकी कीमत 59 रुपये प्रतिमाह है।

    Apple Music के फायदे

    • Ad-फ्री स्ट्रीमिंग
    • लॉसलेस और हाई-रेज लॉसलेस ऑडियो
    • Dolby Atmos के साथ Spatial ऑडियो
    • ऑफलाइन सपोर्ट
    • एपल इकोसिस्टम इंटीग्रेशन
    • Apple Music Classical का एक्सेस

    Spotify

    Spotify भारत में चार सब्सक्रिप्शन प्लान - Lite, Standard, Platinum, और Student ऑफर करता है। Spotify Premium Lite प्लान की कीमत 139 रुपये प्रति माह है। इसके साथ ही स्टैंडर्ड और प्लेटिनम प्लान की प्रतिमाह कीमत 199 रुपये और 299 रुपये है। इन दोनों प्लान में यूजर्स अपने सिंगल स्पॉटीफाई प्रीमियम अकाउंट तीन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हालांकि तीनों यूजर्स एक ही लोकेशन के होने चाहिए। इसके साथ ही Spotify स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल प्राइस में म्यूजिक ऐप का सब्सक्रिप्शन ऑफर करता है।

    Spotify प्रीमियम के फायदे

    • एड-फ्री म्यूजिक
    • 320kbps तक की क्वालिटी की स्ट्रीमिंग
    • ऑफलाइन डाउनलोड
    • हायर टीयर्स में लॉसलेस ऑडियो
    • AI DJ और AI प्लेलिस्ट टूल
    • प्लेबैक कंट्रोल फीचर्स
    • DJ-सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन

    JioSaavn

    JioSaavn में यूजर्स को तीन प्लान मिलते हैं। इंडिविजुअल प्लान की कीमत 99 रुपये प्रतिमाह है। इसके साथ ही लाइट प्लान को यूजर्स एक दिन या एक हफ्ते के लिए खरीद सकते हैं। 1 दिन के लिए यूजर्स को 9 रुपये और एक हफ्ते के लिए यूजर्स को 29 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। तीसरा प्लान स्टूडेंट्स के लिए है। इस प्लान की कीमत 49 रुपये प्रतिमाह है।

    JioSaavn प्रीमियम के फायदे

    • बॉलीवुड और क्षेत्रीय गानों की बड़ी लाइब्रेरी
    • 320 kbps तक की हाई क्वालिटी
    • दूसरे ऐप्स के मुकाबले सस्ता प्रीमियम
    • हिंदी और इंडियन ऑरिजन म्यूजिक के लिए बेस्ट
    • सिंपल और लाइटवेट

