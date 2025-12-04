सर्दियों में गीजर न बन जाए ‘साइलेंट किलर’: ये छोटी गलतियां बढ़ा रही करंट से हादसों का खतरा
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आ गया है और अब फिर से घरों में गीजर का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन गीजर का इस्तेमाल करते समय कहीं न कहीं आज भी हमारे मन में यह सवाल आता है कि गीजर से बिजली का झटका न लग जाए। समय-समय पर ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जहां लोगों को गीजर से बिजली का झटका लगा है। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि ज्यादातर मामले गीजर की टेक्निकल खराबी की वजह से नहीं बल्कि इसके इस्तेमाल के दौरान हुई छोटी-छोटी गलतियों की वजह से होते हैं। अगर आपने समय रहते सावधानी नहीं बरती तो गीजर से बिजली का झटका लगना जानलेवा साबित हो सकता है। आज हम आपको इसी बारे में डिटेल में बताएंगे कि आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
स्विच को गीले हाथों से छूना
आज भी बहुत से लोग नहाने से पहले या बाद में बिना हाथ सुखाए गीजर चालू और बंद कर देते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे बिजली का झटका लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बाथरूम में नमी के बीच ऐसी लापरवाही आपको किसी दिन बड़ी मुसीबत में डाल सकती है।
पुराने या खराब गीजर का लगातार यूज
आज भी कुछ घरों में 5 से 10 साल पुराने और बिना सर्विस के गीजर इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे गीजर में थर्मोस्टेट, हीटिंग कॉइल और सेफ्टी कट-ऑफ सिस्टम अक्सर समय के साथ खराब हो जाते हैं, जिससे गीजर ओवरहीट हो जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट या करंट लीकेज होता है। एक्सपर्ट्स यह भी सलाह देते हैं कि पुराने गीजर को समय-समय पर चेक करवाना बहुत जरूरी है।
खराब अर्थिंग और सस्ते स्विच-बोर्ड
एक्सपर्ट्स का कहना है कि आजकल कई पुराने घरों में अर्थिंग ठीक से काम नहीं करती है। खराब अर्थिंग की वजह से करंट जमीन तक नहीं पहुंच पाता और गीजर के नल जैसा मेटल का हिस्सा शॉवर पाइप से हल्का झटका देने लगता है। इसके अलावा सस्ते स्विच बोर्ड भी कभी-कभी बिजली का झटका देते हैं।
सर्विस न कराना
गीजर की रेगुलर सर्विस न करवाना भी हादसों का एक बड़ा कारण माना जाता है। लोग गीजर का लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन कभी उसकी सर्विस नहीं करवाते। अगर इसकी सर्विस न करवाई जाए तो टैंक में स्केलिंग जमा हो जाती है, वायरिंग ढीली हो जाती है और सेफ्टी फीचर्स कमजोर होने लगते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिकल लीकेज का खतरा काफी बढ़ जाता है।
