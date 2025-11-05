Language
    WiFi की स्पीड स्लो है? राउटर के एंटीना की पोजिशन हो सकती है असली वजह, ऐसे करें सेटअप

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:00 PM (IST)

    अगर आपके घर में वाई-फाई की स्पीड धीमी है, तो राउटर के एंटीना की पोजीशन पर ध्यान दें। राउटर से निकलने वाले सिग्नल 360 डिग्री में फैलते हैं, और एंटीना की दिशा तय करती है कि सिग्नल किस दिशा में जाएगा। दो एंटीना वाले राउटर में एक को सीधा और दूसरे को झुका हुआ रखें। तीन एंटीना वाले में बीच वाले को सीधा और बाकी दो को 45 डिग्री पर रखें। चार एंटीना वाले में दो को सीधा और दो को 45 डिग्री पर रखें।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी घर पर Wi-Fi इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत धीमी इंटरनेट स्पीड और लगातार कवरेज की समस्या हो रही है? हो सकता है कि आपने अपने Wi-Fi राउटर का एंटीना सही जगह पर न रखा हो। यही वजह हो सकती है कि आपको धीमी इंटरनेट स्पीड मिल रही है।

    लोग अक्सर इंटरनेट प्लान, राउटर ब्रांड और स्पीड पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन वो एंटीना की पोजिशन पर ध्यान देना भूल जाते हैं, जिससे नेटवर्क कमजोर हो जाता है या इंटरनेट स्पीड खराब हो जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि एंटीना की दिशा इतनी जरूरी क्यों है और आपके Wi-Fi एंटीना के लिए सबसे अच्छी पोजिशन कौन-सी है।

    क्यों मायने रखती है एंटीना की पोजिशन?

    दरअसल, राउटर से निकलने वाले Wi-Fi सिग्नल 360-डिग्री के दायरे में फैलते हैं और एंटीना की पोजिशन यह तय करती है कि सिग्नल ज्यादा ऊपर-नीचे जाएगा या ज्यादा बाएं-दाएं। इस दिशा में थोड़ी सी भी गलती कनेक्शन को स्लो कर सकती है।

    अगर आपको सिर्फ एक फ्लोर पर कवरेज चाहिए, तो सिर्फ राउटर के एंटीना को सीधा रखना काफी नहीं है। बेहतर रिजल्ट्स के लिए कुछ एंटीना को वर्टिकल और कुछ को हॉरिजॉन्टल रखें ताकि फोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी जैसे डिवाइस एंटीना के एंगल के हिसाब से अपने आप एक मजबूत सिग्नल पकड़ सकें।

    WiFi राउटर के एंटीना कैसे सेट करें?

    अगर आपके पास दो एंटीना वाला वाई-फाई राउटर है, तो आप एक एंटीना को सीधा रख सकते हैं और दूसरे को थोड़ा झुका हुआ या हॉरिजॉन्टल पोजिशन में रख सकते हैं। इससे आपको बेहतर इंटरनेट स्पीड मिलेगी। अगर आपके पास तीन एंटीना वाला राउटर है, तो बीच वाले एंटीना को सीधा रखें और बाकी दोनों एंटीना को 45-डिग्री के एंगल पर सेट करें।

    चार एंटीना वाले वाई-फाई राउटर के लिए आप दो एंटीना को सीधा रख सकते हैं और बाकी दो को 45-डिग्री के एंगल पर रख सकते हैं। इस सेटअप से सिग्नल उसी फ्लोर पर आसानी से फैलेगा और साथ ही ऊपर और नीचे के फ्लोर तक भी पहुंचेगा।

