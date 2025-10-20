Language
    Smartphone Tips: जहां मोबाइल नेटवर्क फेल, वहां कॉलिंग में काम आएगा ये कमाल का फीचर

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 10:15 AM (IST)

    आजकल स्मार्टफोन का उपयोग संचार के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन नेटवर्क फेल होने पर वाई-फाई कॉलिंग मददगार हो सकती है। यह सुविधा वाई-फाई नेटवर्क से कॉल करने की अनुमति देती है, जो कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में उपयोगी है। इसे स्मार्टफोन की सेटिंग में आसानी से चालू किया जा सकता है, जिससे बेहतर कॉल गुणवत्ता और रोमिंग शुल्क से बचाव होता है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कई बार देखा गया है कि मोबाइल में नेटवर्क अचानक चला जाता है और कई बार इम्पोर्टेन्ट कॉल करना भी काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाल ही में स्मार्टफोन में कुछ ऐसे फीचर्स भी ऐड हुए हैं जिनकी मदद से आप बिना नेटवर्क के भी कॉल कर सकते हैं। जी हां, नेटवर्क डाउन होने या कोई दिक्कत होने पर भी आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑफिस या घर में वाई-फाई उपलब्ध नहीं है तो आप इस फीचर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यह फीचर सिर्फ वाईफाई पर ही वर्क करेगा।

    दरअसल हम जिस फीचर की बात कर रहे हैं उसे 'वाईफाई कॉलिंग' कहते हैं जो आपको इस परेशानी से निजात दिला सकता है। वाई-फाई कॉलिंग की मदद से आप बिना नेटवर्क के भी कॉल कर सकते हैं, इसके लिए आपके फोन में डाटा पैक और वाईफाई कनेक्शन होना जरूरी है। चलिए पहले जानें क्या है WiFi Calling फीचर...

    क्या है WiFi Calling फीचर?

    दरअसल WiFi Calling फीचर बिल्कुल रेगुलर कॉलिंग की तरह ही काम करता है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें सिम के मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें कॉल सीधे वाई-फाई इंटरनेट के जरिए होती है। यानी अगर आपके फोन में वाई-फाई का सिग्नल अच्छा आ रहा है, तो आप आराम से कॉल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपके फोन में WiFi Calling सपोर्ट होना जरूरी है।

    Android फोन में कैसे ऑन करें WiFi Calling?

    1. सबसे पहले अपने डिवाइस की Settings में जाएं।
    2. इसके बाद Network & Internet या कुछ फोन में Connections नाम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
    3. इधर अब Mobile Network में जाएं।
    4. यहां आपको एक Wi-Fi Calling का ऑप्शन मिलेगा उसे On कर लें।
    5. बस इतना करते ही अब जब भी नेटवर्क वीक होगा और वाई-फाई कनेक्शन मौजूद रहेगा, आपकी कॉल WiFi के जरिए लग जाएगी।

    iPhone में कैसे ऑन करें WiFi Calling?

    1. iPhone की Settings में जाएं।
    2. इधर से अब Mobile Data या Cellular पर जाएं।
    3. इसके अंदर यहां आपको Wi-Fi Calling का ऑप्शन मिलेगा।
    4. इस फीचर को On या Off किया जा सकता है।

