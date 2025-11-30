आधार से आपका कौन-सा मोबाइल नंबर लिंक है? ऐसे पता करें मिनटों में 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज लगभग हर जरूरी सर्विस के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। चाहे बैंक अकाउंट खोलना हो, पैन कार्ड लिंक करना हो, म्यूचुअल फंड मैनेज करना हो, इंश्योरेंस अपडेट करना हो या सरकारी स्कीम का फायदा उठाना हो, इन सभी कामों के लिए आधार वेरिफ़िकेशन जरूरी हो गया है। इसके लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर को अपडेट करना बहुत जरूरी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या किसी इनएक्टिव नंबर से आधार लिंक है, तो आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भूल गए हैं कि आपके आधार कार्ड से कौन-सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो UIDAI का ऑनलाइन टूल आपकी बहुत मदद कर सकता है। यह आपको यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि आपके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है।

आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर क्यों इतना जरूरी? आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जरूरी सर्विसेज इस्तेमाल करना बहुत आसान बना देता है और ऑथेंटिकेशन और e-KYC के लिए जरूरी OTP इसी लिंक्ड मोबाइल नंबर पर भेजे जाते हैं। DigiLocker, बैंकिंग सर्विसेज, सब्सिडी, पैन कार्ड लिंकिंग जैसे कई सरकारी काम भी इसी से हो पाते हैं। आधार में ऑनलाइन अपडेट के लिए एक्टिव मोबाइल नंबर होना भी बहुत जरूरी है।

अगर आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पुराना या बंद है, तो इन सर्विसेज का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए समय-समय पर इसे वेरिफाई करना बहुत जरूरी है। चलिए जानें आधार से आपका कौन-सा मोबाइल नंबर लिंक है...