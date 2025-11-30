आधार से आपका कौन-सा मोबाइल नंबर लिंक है? ऐसे पता करें मिनटों में
आजकल आधार कार्ड कई सेवाओं के लिए जरूरी है, इसलिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट रखना आवश्यक है। अगर आप भूल गए हैं कि कौन सा नंबर लिंक है, तो UIDAI का ऑनलाइन टूल मदद कर सकता है। यह टूल आपको यह पता लगाने में मदद करेगा कि आपके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से जान सकते हैं कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज लगभग हर जरूरी सर्विस के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। चाहे बैंक अकाउंट खोलना हो, पैन कार्ड लिंक करना हो, म्यूचुअल फंड मैनेज करना हो, इंश्योरेंस अपडेट करना हो या सरकारी स्कीम का फायदा उठाना हो, इन सभी कामों के लिए आधार वेरिफ़िकेशन जरूरी हो गया है। इसके लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर को अपडेट करना बहुत जरूरी है।
ऐसे में अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या किसी इनएक्टिव नंबर से आधार लिंक है, तो आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भूल गए हैं कि आपके आधार कार्ड से कौन-सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो UIDAI का ऑनलाइन टूल आपकी बहुत मदद कर सकता है। यह आपको यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि आपके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है।
आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर क्यों इतना जरूरी?
आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जरूरी सर्विसेज इस्तेमाल करना बहुत आसान बना देता है और ऑथेंटिकेशन और e-KYC के लिए जरूरी OTP इसी लिंक्ड मोबाइल नंबर पर भेजे जाते हैं। DigiLocker, बैंकिंग सर्विसेज, सब्सिडी, पैन कार्ड लिंकिंग जैसे कई सरकारी काम भी इसी से हो पाते हैं। आधार में ऑनलाइन अपडेट के लिए एक्टिव मोबाइल नंबर होना भी बहुत जरूरी है।
अगर आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पुराना या बंद है, तो इन सर्विसेज का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए समय-समय पर इसे वेरिफाई करना बहुत जरूरी है। चलिए जानें आधार से आपका कौन-सा मोबाइल नंबर लिंक है...
आधार से कौन-सा मोबाइल नंबर लिंक है कैसे पता करें?
- UIDAI ने इस प्रोसेस को काफी आसान बना दिया है। कुछ ही स्टेप्स में आप पता लगा सकते हैं कि आपका कौन-सा मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा है।
- इसके लिए सबसे पहले UIDAI के पेज (https://myaadhaar.uidai.gov.in/verify-email-mobile/en) पर जाएं।
- अपना 12 अंकों का आधार नंबर एंटर करें।
- इसके बाद वो मोबाइल नंबर टाइप करें जिसे आप चेक करना चाहते हैं।
- इतना करने के बाद कैप्चा पूरा करें और Proceed to Verify पर क्लिक करें।
इन स्टेप्स के बाद अगर आपका नंबर आधार से लिंक होगा, तो स्क्रीन पर इसकी कन्फर्मेशन दिखाई देगी लेकिन अगर नंबर लिंक नहीं है, तो वेबसाइट यह भी बताएगी कि नंबर रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता और ऐसे में आप कोई दूसरा नंबर ट्राई करके जान सकते हैं कि कौन-सा नंबर सही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।