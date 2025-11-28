Language
    नहीं पड़ेगा लाइन में लगना, नए आधार ऐप से ही हो जाएगा मोबाइल नंबर अपडेट; UIDAI ने की घोषणा

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:33 PM (IST)

    UIDAI ने नए Aadhaar ऐप के लिए एक नया फीचर अनाउंस किया है। ये ऐप 9 नवंबर को Android और iOS प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुआ था। अब यूजर्स इसी ऐप के जरिए अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए OTP और फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल होगा। नया ऐप अभी mAadhaar को रिप्लेस नहीं कर रहा।

    नया आधार ऐप जल्द ही यूजर्स को मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा देगा। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने शुक्रवार को नए Aadhaar ऐप के लिए एक नया फीचर अनाउंस किया। ये ऐप 9 नवंबर को Android के Play Store और iOS के App Store पर लॉन्च हुआ था। ये जल्द ही मोबाइल नंबर अपडेटेशन को सपोर्ट करेगा। इस नए फीचर में यूजर्स को नया नंबर लिंक करने के लिए एक OTP और फेस ऑथेंटिकेशन देना होगा। इससे नया ऐप सिर्फ डिजिटल आइडेंटिटी देखने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूजर्स अपना डेटा भी अपडेट कर सकेंगे। हालांकि, ये नया ऐप अभी पुराने mAadhaar ऐप को रिप्लेस नहीं कर रहा है।

    आधार ऐप के नए फीचर की घोषणा

    X (पहले Twitter) पर UIDAI के ऑफिशियल अकाउंट ने बताया कि नए Aadhaar ऐप में यूजर्स जल्द ही अपने Aadhaar कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकेंगे। इससे सेंटर पर जाकर लंबी कतारों में खड़े होने की झंझट खत्म हो जाएगी। अब Aadhaar ऐप में OTP और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकेगा।

    रेगुलेटरी बॉडी ने प्लेटफॉर्म के शुरुआती यूजर्स से इन-ऐप एक्सपीरियंस पर फीडबैक शेयर करने के लिए कहा है। इच्छुक लोग UIDAI को feedback.app@uidai.net.in पर फीडबैक भेज सकते हैं।

    ये ऐप के लॉन्च के बाद अनाउंस किया गया पहला नया फीचर है। इससे पहले यूजर्स अपनी और अपने फैमिली मेंबर्स की IDs ऐप में ऐड कर सकते थे, बस शर्त ये थी कि वह उसी फोन नंबर से लिंक हो। अभी Aadhaar प्रोफाइल्स जोड़ने की लिमिट पांच तक है। इसके अलावा, ये ऐप डेटा को सुरक्षित रखने, QR कोड और वेरिफाई किए जा सकने वाले क्रेडेंशियल शेयर करने और आधार सेवाओं से जुड़े QR कोड स्कैन करने के लिए बायोमेट्रिक लॉक भी देता है।

    नया आधार ऐप कैसे इस्तेमाल करें?

    • Play Store या App Store से ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें।
    • फिर अपनी पसंद की भाषा सेलेक्ट करें और 12-डिजिट आधार नंबर डालें।
    • ऐप आपके आधार-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS भेजने के लिए पूछेगा।
    • OTP डालने के बाद, आपको फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए रीडायरेक्ट किया जाएगा।
    • फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करने के बाद 6-digit पासवर्ड सेट करें।
    • बस। अब आप ऐप की प्रोफाइल पेज पर अपना Aadhaar कार्ड देख पाएंगे। आप इसे मास्क भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और बायोमेट्रिक लॉक भी लगा सकते हैं।

    चार और आधार प्रोफाइल जोड़ने के लिए यही प्रोसेस दोहराया जा सकता है।

