नहीं पड़ेगा लाइन में लगना, नए आधार ऐप से ही हो जाएगा मोबाइल नंबर अपडेट; UIDAI ने की घोषणा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने शुक्रवार को नए Aadhaar ऐप के लिए एक नया फीचर अनाउंस किया। ये ऐप 9 नवंबर को Android के Play Store और iOS के App Store पर लॉन्च हुआ था। ये जल्द ही मोबाइल नंबर अपडेटेशन को सपोर्ट करेगा। इस नए फीचर में यूजर्स को नया नंबर लिंक करने के लिए एक OTP और फेस ऑथेंटिकेशन देना होगा। इससे नया ऐप सिर्फ डिजिटल आइडेंटिटी देखने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूजर्स अपना डेटा भी अपडेट कर सकेंगे। हालांकि, ये नया ऐप अभी पुराने mAadhaar ऐप को रिप्लेस नहीं कर रहा है।

आधार ऐप के नए फीचर की घोषणा X (पहले Twitter) पर UIDAI के ऑफिशियल अकाउंट ने बताया कि नए Aadhaar ऐप में यूजर्स जल्द ही अपने Aadhaar कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकेंगे। इससे सेंटर पर जाकर लंबी कतारों में खड़े होने की झंझट खत्म हो जाएगी। अब Aadhaar ऐप में OTP और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकेगा।

रेगुलेटरी बॉडी ने प्लेटफॉर्म के शुरुआती यूजर्स से इन-ऐप एक्सपीरियंस पर फीडबैक शेयर करने के लिए कहा है। इच्छुक लोग UIDAI को feedback.app@uidai.net.in पर फीडबैक भेज सकते हैं। ये ऐप के लॉन्च के बाद अनाउंस किया गया पहला नया फीचर है। इससे पहले यूजर्स अपनी और अपने फैमिली मेंबर्स की IDs ऐप में ऐड कर सकते थे, बस शर्त ये थी कि वह उसी फोन नंबर से लिंक हो। अभी Aadhaar प्रोफाइल्स जोड़ने की लिमिट पांच तक है। इसके अलावा, ये ऐप डेटा को सुरक्षित रखने, QR कोड और वेरिफाई किए जा सकने वाले क्रेडेंशियल शेयर करने और आधार सेवाओं से जुड़े QR कोड स्कैन करने के लिए बायोमेट्रिक लॉक भी देता है।