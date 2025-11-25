Language
    कब बदलवानी चाहिए iPhone की बैटरी? ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं

    क्या आपके iPhone की बैटरी जल्दी खत्म हो रही है? यह बैटरी बदलने का संकेत हो सकता है। Apple के अनुसार, iPhone की लिथियम-आयन बैटरी लगभग 500 चार्ज साइकिल के बाद अपनी क्षमता का लगभग 80% तक ही काम कर पाती है। अपनी iPhone की बैटरी हेल्थ जांचने के लिए, सेटिंग्स में जाएं, फिर बैटरी और बैटरी हेल्थ और चार्जिंग पर टैप करें। बैटरी बदलने से फोन का प्रदर्शन काफी बेहतर हो सकता है।

    कब बदलवानी चाहिए iPhone की बैटरी? ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपका आईफोन भी अब पहले जैसा बैटरी बैकअप नहीं दे रहा और जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है या कभी कभी अचानक बंद भी हो जाता है, तो संभव है कि उसकी बैटरी बदलवाने का टाइम आ चुका है। ज्यादातर यूजर्स इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और फोन की परफॉर्मेंस इससे और भी ज्यादा खराब होने लगती है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है कि आखिर कितनी बैटरी हेल्थ होने पर iPhone की बैटरी बदलवानी चाहिए। चलिए आज इसी बारे में विस्तार से जानते हैं...

    iPhone की हर बैटरी एक लिमिटेड लाइफ तक ही अच्छा बैटरी बैकअप देती है। आमतौर पर Apple के मुताबिक iPhone की लिथियम-आयन बैटरी लगभग 500 चार्ज साइकल के बाद अपनी पूरी कैपेसिटी का करीब 80 परसेंट तक ही काम कर पाती है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आप रोज अपना फोन चार्ज करते हैं, तो करीब 1.5 साल से 2 साल में ही बैटरी हेल्थ ड्राप होने लगती है।

    कैसे पता करें iPhone की बैटरी हेल्थ

    अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आपके iPhone की बैटरी हेल्थ कैसी है, तो इसके लिए आपको फोन की सेटिंग्स में जाना होगा। Settings > Battery > Battery Health & Charging पर टैप करके आप पता कर सकते हैं कि iPhone की बैटरी हेल्थ कितनी है।

    यहां आपको Maximum Capacity दिखाई देगा। अगर यह 85% से नीचे चली गई है और आपका फोन भी स्लो हो रहा है, तो बैटरी चेंज करवा लेनी चाहिए। वहीं, अगर डिवाइस की बैटरी हेल्थ 80% से कम हो जाती है, तो एप्पल खुद भी बैटरी चेंज करवाने की सलाह देता है।

    बैटरी बदलवाने से बेहतर हो सकती है परफॉर्मेंस

    फोन की बैटरी हेल्थ ड्राप होने के बाद कई बार यूजर्स ये तक सोच लेते हैं कि अब उनका iPhone पुराना हो चुका है, लेकिन असल में समस्या सिर्फ बैटरी की होती है। बैटरी चेंज होने के बाद फोन की परफॉर्मेंस काफी हद तक पहले जैसी हो सकती है। इतना ही नहीं कुछ यूजर्स हैवी गेम्स खेलते हैं, ज्यादा वीडियो एडिट करते हैं या पूरा दिन मोबाइल डेटा और GPS इस्तेमाल करते हैं। इन कारणों से फोन की बैटरी काफी जल्द ड्राप होती है।

