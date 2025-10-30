फ्रिज को कब और कितने दिनों में करना चाहिए डिफ्रॉस्ट? दूर करें कंफ्यूजन
सर्दियों में फ्रिज को डिफ्रॉस्ट करना ज़रूरी है, भले ही इसका उपयोग कम हो। डिफ्रॉस्ट करने से फ्रिज की कूलिंग बनी रहती है, बिजली की बचत होती है, और फ्रिज की लाइफ बढ़ती है। डायरेक्ट-कूलिंग वाले फ्रिज को 15-20 दिन में एक बार डिफ्रॉस्ट करें, जबकि फ्रॉस्ट-फ्री फ्रिज में यह प्रक्रिया अपने आप होती है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में अब ठंडक अपने आप बढ़ जाती है। ऐसे मौसम में तो बहुत से लोग फ्रिज को डिफ्रॉस्ट करना भी भूल जाते हैं, क्योंकि ठंड में फ्रिज लोग उतना ज्यादा ओपन नहीं करते जितना गर्मियों में इसका यूज होता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस मौसम में भी फ्रिज को वक्त पर डिफ्रॉस्ट करना बेहद जरूरी है। जी हां, अगर ऐसा न किया जाए तो फ्रिज की ठंडक ज्यादा हो जाती है और उसकी लाइफ भी धीरे-धीरे कम होने लगती है। ऐसे में आपको डिफ्रॉस्ट बटन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।
क्या होता है डिफ्रॉस्ट?
दरअसल डिफ्रॉस्ट यानी फ्रिज में जमी बर्फ को पिघलाने का प्रोसेस है। जब फ्रिज लगातार ऑन रहता है, तो उसके अंदर की ठंडी हवा नमी के संपर्क में आकर काफी ज्यादा बर्फ बना देता है। खासकर डायरेक्ट-कूलिंग वाले फ्रिज में ये समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। धीरे-धीरे ये बर्फ इतनी मोटी परत में बदल जाती है कि इसकी वजह से भी फ्रिज की कूलिंग घट जाती है।
...तो फिर सर्दियों में कब करें डिफ्रॉस्ट?
सर्दियों के मौसम में फ्रिज उतना लोड नहीं लेता, इसलिए डिफ्रॉस्ट करने का गैप थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आपका फ्रिज डायरेक्ट-कूल मॉडल है, तो हर 15 से 20 दिन में एक बार आप डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। वहीं, अगर आपके फ्रिज में बर्फ काफी तेजी से जमती है, तो 10 से 12 दिन में एक बार डिफ्रॉस्ट करना सही रहेगा। जबकि फ्रॉस्ट-फ्री फ्रिज में ये प्रोसेस खुद ही हो जाता है, इसलिए उसमें अलग से डीफ्रॉस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती।
डिफ्रॉस्ट करने के फायदे
फ्रिज को वक्त वक्त पर डिफ्रॉस्ट करने से इसकी कूलिंग बराबर रहती है। साथ ही बिजली की बचत भी होती है। इसके अलावा फ्रिज के अंदर गंध नहीं बनती और कंप्रेसर पर दबाव भी नहीं पड़ता है, जिससे उसकी लाइफ और बढ़ जाती है।
