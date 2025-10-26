Fridge Temperature in Winter: सर्दियों में फ्रिज को कितने नंबर पर चलाएं? दूर करें कन्फ्यूजन 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में अब घर की कई चीजों में बदलाव की जरूरत है जिसमें से एक फ्रिज की टेंपरेचर सेटिंग भी है। जी हां, ठंड के मौसम में बाहर का टेंपरेचर पहले से ही कम होता है। इसलिए अब अगर आप फ्रिज को गर्मियों जैसी हाई सेटिंग पर चला रहे हैं, तो यह न सिर्फ जरूरत से ज्यादा ठंडक कर देगा बल्कि बिजली की खपत भी बढ़ा सकता है। इसलिए सर्दियों में फ्रिज की टेंपरेचर सेटिंग चेंज करना बेहद जरूरी है ताकि खाना फ्रेश रहे और बिजली की बचत भी हो सके। चलिए जानते हैं सर्दियों में फ्रिज किस नंबर पर चलाएं?

सर्दियों में फ्रिज किस नंबर पर चलाएं? आज भी ज्यादातर फ्रिज में टेंपरेचर सेटिंग को चेंज करने के लिए एक डायल या डिजिटल पैनल दिया गया होता है, जो 1 से 7 तक के नंबर्स में होता है। जितना बड़ा नंबर, उतनी ज्यादा कूलिंग आप फ्रिज में बढ़ा सकते हैं। गर्मियों में तो फ्रिज को आमतौर पर 4 या 5 नंबर पर सेट किया जाता है, लेकिन सर्दियों में 2 या 3 नंबर पर फ्रिज का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। इससे फ्रिज में कूलिंग अच्छे से बनी रहती है और खाना ज्यादा कूल नहीं होता।

फ्रिज का सही टेंपरेचर क्या होना चाहिए? सर्दियों के मौसम में जब रूम का टेंपरेचर 15°C से 25°C तक रहता है, तब फ्रिज को 3°C से 4°C के बीच रखना बेस्ट है। अगर आपके फ्रिज में डिजिटल डिस्प्ले दी गई है तो यह सेटिंग सीधे डिग्री में भी सेट की जा सकती है, जबकि पुराने मॉडल्स में 2 या 3 नंबर की सेटिंग बेस्ट रहती है।