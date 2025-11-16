बिना नंबर सेव किए WhatsApp पर चैट करने का सबसे आसान तरीका, स्टेप बाय स्टेप जानें

Language
    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 07:00 PM (IST)

    व्हाट्सएप अब यूजर्स को बिना नंबर सेव किए चैट करने की सुविधा देता है, जो अस्थायी बातचीत के लिए बहुत उपयोगी है। इसके लिए, आपको व्हाट्सएप में किसी भी चैट में उस व्यक्ति का पूरा फोन नंबर (कंट्री कोड के साथ) टाइप करके भेजना होगा। भेजे गए नंबर पर टैप करने के बाद 'Message on WhatsApp' विकल्प चुनकर आप सीधे चैट शुरू कर सकते हैं। यह तरीका सर्विस प्रोवाइडर या ई-कॉमर्स सेलर्स से बात करने के लिए खास तौर पर मददगार है।  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज भारत और दुनिया भर में करोड़ों लोग WhatsApp का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स पेश करती रहती है। हाल ही में कंपनी ने कुछ ऐसे फीचर्स भी ऐड किए हैं जिनके बारे में आज भी बहुत से लोगों को नहीं पता है। यहां तक कि कंपनी अब आपको ऐप पर बिना नंबर सेव किए भी चैट करने की सुविधा देती है।

    जी हां, उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर, ई-कॉमर्स सेलर से बात करनी है, तो आपको उसका नंबर सेव करने की जरूरत नहीं है बल्कि आप एक आसान तरीका अपना सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा माथापच्ची करने की भी जरूरत नहीं है। आइए आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप बिना नंबर सेव किए WhatsApp पर कैसे चैट कर सकते हैं...

    बिना नंबर सेव किए WhatsApp पर चैट कैसे करें?

    • इसके लिए सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ऐप को ओपन करें।
    • इसके बाद किसी भी मौजूदा चैट या खुद की चैट सेक्शन में जाएं।
    • बातचीत के टेक्स्ट बॉक्स में उस व्यक्ति का पूरा फोन नंबर टाइप करें।
    • हो सके तो कंट्री कोड के साथ जैसे +91 या जिस देश का नंबर है वहां का कोड भी डालें।
    • इसके बाद वो नंबर खुद को भेज दें या किसी अपनी पर्सनल चैट में सेंड कर लें।
    • अब भेजा गया नंबर ब्लू हो जाएगा, इस पर टैप करें।
    • नंबर पर क्लिक करने से एक विंडो खुलेगी जिसमें Message on WhatsApp या मैसेज का ऑप्शन दिखाई देगा।
    • अब उस विकल्प को चुनें और चैटिंग शुरू करें।

    इस तरह, आप कुछ स्टेप्स फॉलो करके बिना नंबर सेव किए किसी से आसानी से चैट कर सकते हैं। बिना नंबर सेव किए WhatsApp पर चैट करने का यह सबसे आसान और तेज तरीका है, खासकर तब जब आपको कोई अस्थायी बातचीत शुरू करनी हो। ऐसे में यह ट्रिक काफी मददगार साबित हो सकती है।

