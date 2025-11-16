बिना नंबर सेव किए WhatsApp पर चैट करने का सबसे आसान तरीका, स्टेप बाय स्टेप जानें

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज भारत और दुनिया भर में करोड़ों लोग WhatsApp का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स पेश करती रहती है। हाल ही में कंपनी ने कुछ ऐसे फीचर्स भी ऐड किए हैं जिनके बारे में आज भी बहुत से लोगों को नहीं पता है। यहां तक कि कंपनी अब आपको ऐप पर बिना नंबर सेव किए भी चैट करने की सुविधा देती है।

जी हां, उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर, ई-कॉमर्स सेलर से बात करनी है, तो आपको उसका नंबर सेव करने की जरूरत नहीं है बल्कि आप एक आसान तरीका अपना सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा माथापच्ची करने की भी जरूरत नहीं है। आइए आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप बिना नंबर सेव किए WhatsApp पर कैसे चैट कर सकते हैं...