    WhatsApp अकाउंट हैक हो जाए तो सबसे पहले क्‍या करें? ज्यादातर लोग रहते हैं कंफ्यूज

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:00 PM (IST)

    आज भारत में WhatsApp का इस्तेमाल करोड़ों लोग कर रहे हैं। कंपनी समय-समय पर नए फीचर्स लाती रहती है। हैकिंग एक गंभीर समस्या है ऐसे में अगर आपके WhatsApp में ऐसे चैट्स दिखाई दे रहे हैं जो आपने नहीं की तो समझ जाइए किसी ने आपका अकाउंट एक्सेस कर लिया है। सबसे पहले स्टेटस अपडेट करके अपने कॉन्टेक्ट्स को बताइए Linked Devices चेक करें।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp का इस्तेमाल आज भारत समेत दुनियाभर में करोड़ों लोग कर रहे हैं। कंपनी भी ऐप के लिए समय-समय पर नए-नए फीचर्स और अपडेट लेकर आती रहती है। हाल ही में कंपनी ने प्लेटफॉर्म पर कई नए सिक्योरिटी फीचर्स को भी ऐड किया है ताकि यूजर्स की प्राइवेसी बनी रहे। हालांकि हैकिंग एक गंभीर समस्या है, चाहे जीमेल हैक हो या व्हाट्सऐप, किसी भी जगह आपकी पर्सनल जानकारी जोखिम में पड़ सकती है।

    वहीं, अगर आपके व्हाट्सऐप में ऐसे चैट्स दिखाई दे रहे हैं जो आपने नहीं की, तो समझ जाइए किसी ने आपका अकाउंट एक्सेस कर लिया है लेकिन आज भी ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे टाइम पर क्या करें। चलिए आज हम आपको इसी बारे में विस्तार से बताते हैं...  

    WhatsApp अकाउंट हैक हो जाए तो क्या करें?

    पहले लगाएं स्टेटस

    इस कंडीशन में सबसे पहले तो अपना स्टेटस अपडेट करके अपने सभी कॉन्टेक्ट्स को बताइए कि आपका अकाउंट हैक हुआ है। ऐसा करके आप हैकर्स को आपके नाम से किसी से पैसा या किसी पर्सनल जानकारी मांगने से रोक पाएंगे।

    Linked Devices चेक करें

    इसके बाद व्हाट्सऐप की Settings में जाएं और Linked Devices वाले ऑप्शन मेंदेखें कौन-कौन से डिवाइस लॉगिन दिख रहे हैं। अगर कोई अनजान डिवाइस दिखे तो उसे तुरंत लॉग आउट कर दें।

    फोन से भी एक बार करें लॉग आउट

    इतना करने के बाद व्हाट्सऐप से साइन-आउट करें और फिर से अपने नंबर से वेरिफिकेशन करें। वेरिफिकेशन कोड मिलते ही अक्सर अन्य जगह से अकाउंट अपने आप ही लॉग आउट हो जाता है। ऐसे में हैकर दोबारा कोशिश करे तो उसको वही कोड चाहिए होगा।

    टू-स्टेप वेरिफिकेशन

    इसके बाद व्हाट्सऐप की Settings में जाकर Account और फिर Two-step verification से एक मजबूत पिन सेट करें। ऐसा करने से सिर्फ OTP से लॉगिन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिना पिन के फिर से आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा।

    WhatsApp सपोर्ट से लें हेल्प

    अंत में WhatsApp सपोर्ट से भी हेल्प लें। इसके लिए आप support@whatsapp.com पर तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही अपने देश की साइबर क्राइम शिकायत नंबर्स या पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवा दें।

